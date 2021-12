Martijn Kleermaker is donderdag uitgeschakeld bij het WK darts in Londen. De Harderwijker verloor in de vierde ronde met 4-0 van James Wade, waardoor er geen Nederlanders meer in het toernooi zitten.

De dertigjarige Kleermaker kwam tegen Wade, de nummer vier van de wereld, niet in de buurt van het niveau van zijn gewonnen wedstrijd eerder dit WK tegen Joe Cullen. Het duurde zelfs tot diep in de tweede set voor hij zijn eerste leg won.

Wade pakte al snel een 2-0-voorsprong, maar werd in de derde set meteen in de eerste leg gebroken door Kleermaker. 'The Dutch Giant' kon die break niet verzilveren en moest ook de derde set aan Wade laten. Daarmee was het verzet van Kleermaker, die in de vierde set geen vuist meer kon maken, definitief gebroken.

Het is voor het eerst in tien jaar dat er geen Nederlander bij de laatste acht van het WK darts zit. Bij het WK van 2012 gebeurde dat voor het laatst. Michael van Gerwen, wiens beste jaren nog moesten komen, was destijds met de derde ronde als eindstation nog de beste Nederlander.

Nederlanders in kwartfinales WK sinds 2012 2012 - geen

2013 - Van Barneveld, Van Gerwen

2014 - Van Gerwen

2015 - Van Gerwen, Van der Voort, Van Barneveld

2016 - Van Barneveld, Klaassen

2017 - Van Gerwen, Van Barneveld

2018 - Van Gerwen, Van Barneveld

2019 - Van Gerwen

2020 - Van Gerwen

2021 - Van Gerwen, Van Duijvenbode

2022 - Geen

Vreugde bij James Wade na zijn zege op Martijn Kleermaker. Vreugde bij James Wade na zijn zege op Martijn Kleermaker. Foto: Getty Images

Zes kwartfinalisten bekend

In totaal zijn nu zes kwartfinalisten bekend. Woensdag voegden Gerwyn Price en Michael Smith zich al bij de laatste acht en donderdag kwamen daar naast Wade, ook Mervyn King, Callan Rydz en Luke Humphries bij.

Later op de avond staan er nog twee kwartfinales op het programma. Gary Anderson neemt het op tegen Rob Cross en Peter Wright gaat spelen tegen Ryan Searle.

Zaterdag op nieuwjaarsdag staan alle kwartfinales op het programma. Zondag volgen de halve finales en maandagavond is de eindstrijd.