Voor het eerst in tien jaar heeft geen enkele Nederlander zich geplaatst voor de kwartfinales bij het WK darts in Londen. Martijn Kleermaker, de laatste overgebleven Nederlander in het toernooi, strandde donderdag in de vierde ronde.

Bij het WK van 2012 gebeurde het voor het laatst dat geen enkele Nederlander zich plaatste voor de laatste acht bij het belangrijkste toernooi van het jaar. Michael van Gerwen, wiens hoogtijdagen nog moesten komen, kwam destijds niet verder dan de laatste zestien en al zijn landgenoten lagen er al eerder uit.

Mede door het coronavirus liep het huidige WK voor Nederland uit op een deceptie. In totaal deden er tien Nederlanders mee, net zoveel als vorig jaar. Van Gerwen moest zich net als Vincent van der Voort in de derde ronde terugtrekken met een coronabesmetting.

Dirk van Duijvenbode en Kleermaker deden het met de vierde ronde als eindstation nog het beste. Van Duijvenbode, vorig jaar nog kwartfinalist, verloor woensdag kansloos van titelverdediger Gerwyn Price (4-1) en Kleermaker ging een dag later roemloos ten onder tegen James Wade (4-0).

Nederlanders in kwartfinales WK sinds 2012 2012 - geen

2013 - Van Barneveld, Van Gerwen

2014 - Van Gerwen

2015 - Van Gerwen, Van der Voort, Van Barneveld

2016 - Van Barneveld, Klaassen

2017 - Van Gerwen, Van Barneveld

2018 - Van Gerwen, Van Barneveld

2019 - Van Gerwen

2020 - Van Gerwen

2021 - Van Gerwen, Van Duijvenbode

2022 - Geen

Martijn Kleermaker was kansloos tegen James Wade. Martijn Kleermaker was kansloos tegen James Wade. Foto: Getty Images

Maar een Nederlander uitgeschakeld in eerste ronde

Jermaine Wattimena werd als enige Nederlander uitgeschakeld in de eerste ronde. Raymond van Barneveld, Maik Kuivenhoven, Chris Landman en René Meulenkamp waren na twee rondes klaar in Alexandra Palace.

Danny Noppert, die net als Van Barneveld na zijn verloren partij positief testte, moest na de derde ronde naar huis.

Het WK darts wordt zaterdag vervolgd met de kwartfinales. Zondag staan de halve finales op het programma en de eindstrijd is maandag.