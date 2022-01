Na het voor Nederland zeer succesvolle 2021 wordt ook 2022 een extreem druk sportjaar. Max Verstappen, Sifan Hassan en de Oranjevrouwen gaan voor titelprolongatie, het Nederlands elftal wacht na acht jaar eindelijk weer een WK en amper zes maanden na Tokio staan de Olympische Winterspelen op het programma. Dit en meer staat ons te wachten.

Januari: Van der Poel gaat voor WK-goud, topper in Eredivisie

PSV ging er dit seizoen snoeihard af tegen Ajax (5-0) en Feyenoord (0-4), maar de ploeg van trainer Roger Schmidt begint wel als Eredivisie-koploper aan de tweede seizoenshelft. In de topper PSV-Ajax (23 januari) gaat de thuisclub voor revanche en kan ze misschien wel een stapje richting de titel zetten.

PSV-sterkhouder Ibrahim Sangaré en Ajax-spits Sébastien Haller zullen er niet bij zijn, want in Kameroen wordt gestreden om de Afrika Cup (9 januari-6 februari). Januari is traditiegetrouw ook de maand van de Dakar Rally (1-14 januari) en de Australian Open (17-30 januari), het eerste Grand Slam-toernooi van Botic van de Zandschulp sinds hij op de US Open stuntte met een kwartfinaleplaats.

In het laatste weekend van de maand staat in het Amerikaanse Fayetteville het WK veldrijden (29-30 januari) op het programma, met zowel bij de mannen (onder anderen Matthieu van der Poel) als bij de vrouwen (onder anderen Lucinda Brand) Nederlandse topfavorieten voor goud.

Matthieu van der Poel werd al vier keer wereldkampioen veldrijden. Foto: ANP

Februari: Niet alleen bij het schaatsen lonkt olympisch succes

185 dagen dagen nadat het vuur was gedoofd in Tokio, wordt het weer ontstoken in Peking. Het zijn de vijfde en laatste Olympische Winterspelen (4-20 februari) van grootheden Sven Kramer en Ireen Wüst, maar uiteraard draait het niet alleen om die twee. Na de zestien medailles van vier jaar geleden bij het langebaanschaatsen in Pyeongchang, wordt ook in de National Speed Skating Oval in Peking veel Nederlands succes verwacht.

Maar er is meer. Suzanne Schulting wil de shorttrackkoningin van Peking worden en met Kimberley Bos is zelfs een Nederlandse medaille bij het skeleton mogelijk.

Februari is ook de maand waarin het Europese voetbal wordt hervat - liefst vijf Nederlandse clubs zijn nog in de race - en de maand van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam (5-13 februari). In de Verenigde Staten is 13 februari misschien wel dé belangrijkste sportdag, want dan staat de Super Bowl op het programma.

Suzanne Schulting kan de shorttrackkoningin van Peking worden. Foto: ANP

Maart: Titanenstrijd tussen Italië en Portugal om WK-ticket?

Het is uitgesloten dat de laatste twee Europees kampioenen (Portugal en Italië) er allebei bij zijn op het WK in Qatar, en misschien ontbreken zelfs beide grootmachten. In de WK-play-offs (24 en 29 maart) om de laatste drie Europese tickets moeten de Italianen eerst afrekenen met Noord-Macedonië en wacht Portugal een treffen met Turkije. Gaan ze beide door, dan wacht een titanenstrijd.

Maart is ook de maand van de start van het Formule 1-seizoen. Max Verstappen staat bij de Grand Prix van Bahrein (20 maart) voor het eerst als regerend wereldkampioen aan de start, terwijl het schaatsseizoen juist wordt afgesloten. Het laatste grote toernooi is het WK allround en sprint (3-6 maart) in Hamar, waarna er ook nog een WK shorttrack (18-20 maart) in Montreal op het programma staat.

Het kan zomaar dat Cristiano Ronaldo ontbreekt op het WK. Foto: Getty Images

April: Wielerseizoen ontbrandt in klassiekers en Oranje in de koker

Na de geschrapte wielermaand april in 2020 en de onvolledige aprilmaand in 2021, moet april 2022 eindelijk weer dé klassiekermaand van het seizoen worden. Met de Ronde van Vlaanderen (3 april), Amstel Gold Race (10 april), Parijs-Roubaix (17 april) en Luik-Bastenaken-Luik (24 april) is het elke zondag raak.

De maand begint met de loting voor het WK voetbal in Qatar (1 april), met het Nederlands elftal hoogstwaarschijnlijk in pot 2. Oranje kan dus zomaar een topland treffen in de groepsfase. Ondertussen worden op clubniveau de eerste prijzen verdeeld, met de KNVB-bekerfinale (17 april) als hoogtepunt.

Als het goed is wordt Parijs-Roubaix na drie jaar weer in april verreden. Foto: Getty Images

Mei: Europese finales en Giro d'Italia van start

Na een fraai voorseizoen gaat op 6 mei de eerste grote ronde van het jaar van start: de Giro d'Italia. Het deelnemersveld is nog lang niet compleet, maar zeker is dat Bauke Mollema voor de ritzeges gaat. Bovendien is de kans groot dat oud-winnaar Tom Dumoulin in 2022 weer een grote ronde wil rijden.

Met nog vier Nederlandse clubs in de Conference League mag er heel stiekem gehoopt worden op een Nederlandse finaleplek. PSV, Feyenoord, AZ of Vitesse zal dan wel boven zichzelf uit moeten stijgen. De finale wordt op 25 mei in Albanië gespeeld, een week na de Europa League-finale in Sevilla (18 mei) en drie dagen vóór de eindstrijd van de Champions League, met mogelijk Ajax als outsider.

In mei gaat ook Roland Garros van start (16 mei-5 juni inclusief kwalificatietoernooi). En alsof dat nog niet genoeg is, staat in mei de WK zwemmen (13-29 mei) op het programma. De grote vraag is of Ranomi Kromowidjojo van de partij is in het Japanse Fukuoka. De drievoudig olympisch kampioene zou zich tijdens de Kerst over haar toekomst buigen, maar heeft nog geen uitsluitsel gegeven.

Bauke Mollema gaat in 2022 voor ritzeges in de Giro d'Italia. Foto: Getty Images

Juni: Oranje begint aan Nations League en TT Assen

De maand juni begint direct met een klapper, want op 3 juni trapt Oranje de nieuwe editie van de Nations League af met de 'Derby van de Lage Landen' tegen België. Daarna volgen ook nog groepsduels met Wales (6 juni) en Polen (10 juni).

Ook aan het einde van de maand is er voor veel sportliefhebbers een evenement om te omcirkelen, want tussen 24 en 26 juni staat de TT in Assen op het programma. Kan Fabio Quartararo opnieuw winnen in Drenthe?

Het Nederlands elftal speelt in de Nations League tegen onder meer België. Foto: Pro Shots

Juli: Oranjevrouwen verdedigen titel, wie wint Tour de France?

Op de eerste dag van juli zijn alle ogen gericht op Kopenhagen, waar de 109e Tour de France met een tijdrit van start gaat. De grootste ronde van het jaar eindigt op 24 juli traditiegetrouw met een vlakke rit naar Parijs.

Net als het EK voetbal bij de mannen werd het EK voor vrouwen een jaar uitgesteld, maar de Oranjevrouwen mogen in juli (6-31 juli) dan eindelijk hun Europese titel verdedigen. De vraag is of de Europees kampioen van 2017 ook zonder succescoach Sarina Wiegman, die nu bondscoach van de Engelse vrouwen is, hoge ogen kan gooien.

Met de Tour en het EK is de maand juli nog maar gedeeltelijk gevuld. Van 15 tot en met 24 juli staat in het Amerikaanse Eugene de WK atletiek op het programma, met onder anderen Sifan Hassan en Femke Bol als blikvangers. Als kers op de taart gaat op 27 juni Wimbledon van start op het heilige gras in Londen.

De Oranjevrouwen, met topspits Vivianne Miedema in de gelederen, verdedigen de Europese titel. Foto: Getty Images

Augustus: Nieuw Eredivisie-seizoen, Vuelta-start in Utrecht

Het huidige Eredivisie-seizoen is nog maar op de helft, maar in het weekend van 5-7 augustus staat al de eerste speelronde van het nieuwe seizoen op het programma. Na het weekend van 11-13 november is het al winterstop vanwege het winterse WK in Qatar.

Halverwege augustus is het tijd voor de revanche van Utrecht, dat dan eindelijk de start van de Vuelta a España (19 augustus-11 september) mag organiseren. In 2020 was de Domstad al gastheer, maar door de coronapandemie liep alles anders. In 2022 blijft de Vuelta drie dagen in Nederland, met ook Den Bosch en Breda als startplaatsen.

Tussen 11 en 21 augustus wordt er voor de tweede keer een gecombineerd EK gehouden. Het multi-evenement, waarbij gestreden wordt om Europese titels in de atletiek, het wielrennen, het golf, het turnen, het roeien en op de triatlon, wordt in München gehouden.

De Eredivisie begint in het seizoen 2022/2023 al vroeg in augustus. Foto: Pro Shots

September: Alle ogen op Verstappen en Zandvoort

Het grootste sportevenement op Nederlandse bodem wordt direct in het eerste weekend van september gehouden. De eerste editie van de Grand Prix van Zandvoort in 2021 werd voor het oog van duizenden uitzinnige Oranje-fans gewonnen door Verstappen, die in 2022 als wereldkampioen opnieuw voor een Nederlands feestje hoopt te zorgen.

Een heel stuk verder weg, in het Australische Wollongong, strijden de Nederlanders bij de WK wielrennen (18-25 september) om eeuwige glorie. Ellen van Dijk won in 2021 WK-goud op de individuele tijdrit en is de enige Nederlander die een titel verdedigt.

In september volgt ook de apotheose van de US Open, die op 30 augustus begint. De vraag is of Van de Zandschulp zijn Amerikaanse sprookje van 2021 kan herhalen, toen de Veenendaler als qualifier de kwartfinales in New York haalde.

Max Verstappen hoopt de Grand Prix van Zandvoort opnieuw te winnen. Foto: Getty Images

Oktober: Twee WK's én Ronde van Lombardije

Het heeft weliswaar minder aanzien dan de Formule 1-race in Zandvoort, maar met het WK volleybal voor vrouwen komt er opnieuw een groot evenement naar Nederland. Het mondiale eindtoernooi, dat ook wordt georganiseerd door Polen, begint op 23 september en de finale is op 15 oktober. Bij de vorige editie van het WK eindigden de Nederlandse volleybalsters als vierde.

Nederlands succes lijkt in ieder geval gegarandeerd bij de WK baanwielrennen. Onder anderen de ongenaakbare tweevoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen hoopt zijn prestaties in 2021 een vervolg te geven in Parijs, dat van 12 tot en met 16 oktober het decor is van de wereldkampioenschappen.

Een week eerder - op zaterdag 8 oktober - staat op de weg het laatste wielermonument van 2022 op het programma: de Ronde van Lombardije. Tadej Pogacar schreef de 'Koers van de Vallende Bladeren' vorig jaar op zijn naam.

Kan Harrie Lavreysen nog meer wereldtitels aan zijn palmares toevoegen? Foto: EPA

November: WK voetbal van start, Verstappen wereldkampioen?

Uiterlijk 20 november weten we of Verstappen zich voor de tweede keer wereldkampioen mag noemen, want dan staat in Abu Dhabi de slotrace van het Formule 1-seizoen op het programma. Een week eerder wordt er geracet in Brazilië.

Een dag na de slotrace in de Formule 1 blijft de focus op het Midden-Oosten liggen, want in Qatar gaat het eerste winterse WK voetbal van start, mét het Nederlands elftal. Bij de vorige editie van het WK, in Rusland, schitterde Oranje door afwezigheid.

In het turnen is er ook een WK, dat eind oktober begint en tot en met 6 november duurt. Zonder Epke Zonderland, die na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio een punt achter zijn loopbaan zette.

Voor de verandering is er in november ook een EK handbal (4-20 november), dat normaal gesproken in december plaatsvindt. De Nederlandse handbalsters hebben in gastlanden Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro iets te bewijzen na recente teleurstellingen.

In november gaat het veelbesproken en controversiële WK in Qatar van start. Foto: Getty Images

December: Apotheose op WK voetbal en start WK darts

Normaliter is december al een maand met de nodige sportevenementen en dat is nu door het WK voetbal niet anders. De knock-outfase begint op 3 december en op 18 december weten we wie zich de nieuwe wereldkampioen mag noemen.

In het Alexandra Palace in Londen hoopt de PDC op een WK darts zonder grote invloed van het coronavirus. Bij de huidige editie werden onder anderen Michael van Gerwen en Vincent van der Voort naar huis gestuurd vanwege een positieve coronatest.