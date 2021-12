Mervyn King heeft donderdag de kwartfinales bereikt op het WK darts in Londen. De Engelsman rekende met veel moeite af met Raymond Smith: 4-3. In zijn volgende partij neemt King het mogelijk op tegen Martijn Kleermaker.

Kleermaker moet donderdagavond dan nog wel zien te winnen van James Wade, de nummer vier van de wereld. De dertigjarige Harderwijker is de enig overgebleven Nederlander in het toernooi.

De 55-jarige King moest van ver komen om zijn zege veilig te stellen. Smith gooide in de eerste drie sets maar liefst 60 procent op zijn dubbels en daar had 'The King', die tegen een 3-1-achterstand aankeek, geen antwoord op.

In de sets daarna kantelde de partij. King scoorde beter dan de Australiër, werd scherper op zijn dubbels en won alsnog met 4-3.

Callan Rydz haalde voor het eerst de kwartfinales op het WK darts. Callan Rydz haalde voor het eerst de kwartfinales op het WK darts. Foto: Pro Shots

Rydz simpel langs Soutar

Ook Callan Rydz voegde zich bij de laatste acht. De 23-jarige Engelsman won overtuigend met 4-1 van Alan Soutar.

Rydz, die het hele toernooi pas één set verloor, neemt het in de kwartfinales op tegen Peter Wright of Ryan Searle. Die twee darters staan donderdagavond tegenover elkaar.

In totaal zijn er nu vier kwartfinalisten bekend. Woensdag voegden Gerwyn Price en Michael Smith zich al bij de laatste acht. Donderdag, de laatste speeldag van het jaar, wordt de vierde ronde afgerond.