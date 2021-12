Lucinda Brand heeft donderdag voor de dertiende keer deze winter een veldrit gewonnen. De regerend wereldkampioene was de sterkste in de Azencross in het Belgische Loenhout.

De 32-jarige veldrijdster won afgelopen maandag in Heusden-Zolder haar vijfde cross in de Superprestige. De dag ervoor boekte ze in Dendermonde haar vijfde overwinning in de wereldbeker.

De Azencross is een van de wedstrijden uit de minder aansprekende X2O-trofee, maar voor Brand maakt dat niet uit. Ze zegt te willen winnen, waar ze ook aan de start komt. Op het drassige parcours in Loenhout, waar vanwege het coronavirus geen publiek aanwezig mocht zijn, zat ze vanaf de eerste ronde van voren.

Landgenoten Denise Betsema en Shirin van Anrooij reden ook een sterke wedstrijd en maakten het de Rotterdamse flink moeilijk, maar met een stevige versnelling in de slotronde wist Brand een beslissend gat te slaan met haar belagers.

'Ik blufte een beetje'

Betsema passeerde met een achterstand van veertien seconden als tweede de finishlijn, Van Anrooij werd derde op 33 seconden. "Ik denk dat Denise de betere was vandaag, maar de sterkste wint niet altijd", zei Brand na afloop tegen Sporza. "Ik blufte een beetje toen ik aanzette, maar toen ik hoorde dat ik een gaatje had, ben ik vol doorgereden. Zij kon niet veel frisser zijn dan ik."

Ceylin del Carmen Alvarado, die in 2019 de vorige editie van de Azencross met groot machtsvertoon won, kwam als zesde over de meet op 1.40.

De mannen zijn om 15.00 uur begonnen aan de Azencross. Wout van Aert is de grote favoriet voor de zege, terwijl Matthieu van der Poel niet van start gaat. Ook Lars van der Haar ontbreekt in Loenhout. De Europees kampioen kampt met een pijnlijke knie.