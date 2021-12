Dammer Roel Boomstra begint op 5 januari aan een tweekamp om de wereldtitel tegen regerend kampioen Aleksandr Schwarzman uit Rusland. De 28-jarige Nederlander kan voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen worden.

De tweestrijd vindt plaats op de High Tech Campus in Eindhoven, waar ze twaalf partijen spelen. Als er dan nog geen beslissing is, volgt een dertiende duel. De 54-jarige Schwarzman veroverde in juli van dit jaar voor de vijfde keer de wereldtitel.

Boomstra pakte in 2016 zijn eerste wereldtitel, waarna hij het jaar daarop de prijs weer aan zijn Russische rivaal moest laten. De Nederlander heroverde de titel in 2018.

"Ik ben natuurlijk hartstikke blij dat de WK-match in deze moeilijke coronatijd kan doorgaan. Dit geeft mij echt iets om naar uit te kijken", blikt Boomstra vooruit. "Gezien de uitstekende vorm van mijn tegenstander in 2021 en mijn eigen goede vorm, verwacht ik een hoogstaande, spannende tweekamp, waarbij elk detail van belang kan zijn."

Schwarzman kijkt ook uit naar het duel en geeft hoog op van Boomstra. "Roel heeft een unieke speelstijl. Ik schat zijn kansen wat hoger in omdat we een tweekamp spelen, maar uiteraard acht ik mezelf niet kansloos."

Boomstra zou aanvankelijk een jaar geleden een tweekamp om de wereldtitel spelen tegen Alexander Georgiev, die op dat moment de regerend wereldkampioen was. De Rus trok zich echter terug vanwege onder meer de reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis.