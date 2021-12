Dakar Rally-legende Karel Loprais is donderdag op 72-jarige leeftijd overleden. De Tsjech won de woestijnrace zes keer bij de vrachtwagens en was jarenlang een van de rivalen van de Nederlandse Dakar-iconen Jan en Gerard de Rooy.

Loprais reed de Dakar Rally tussen 1986 en 2006 negentien keer. Hij stond elf keer op het podium en behaalde zes keer de eindoverwinning: in 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 en 2001.

Met zijn zes titels staat Loprais tweede in het eeuwige klassement van de Dakar Rally. Alleen de Rus Vladimir Chagin, die de rally zeven keer op zijn naam schreef, staat boven hem op de ranglijst.

In al zijn succesjaren bestuurde Loprais een truck van het Tsjechische merk Tatra. Hij begon in de jaren zestig als fabrieksarbeider bij Tatra en werd later testrijder.

De 44e editie van de Dakar Rally staat op het punt van beginnen. De woestijnrace begint op Nieuwjaarsdag en eindigt op 14 januari in Saoedi-Arabië, waar de afgelopen twee jaar ook gereden werd. Daarvoor werd jarenlang Zuid-Amerika aangedaan.