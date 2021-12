Een halve dag na zijn oproep om het WK darts voorlopig te staken vanwege de vele coronabesmettingen is Gerwyn Price van gedachten veranderd. De regerend wereldkampioen kwam woensdag na zijn gewonnen vierderondepartij tegen Dirk van Duijvenbode (4-1) terug van zijn woorden en vindt dat het toernooi gewoon moet worden afgemaakt.

"Ik heb waarschijnlijk te snel gereageerd", zei Price woensdagavond op een persconferentie in Alexandra Palace. "Het kost veel tijd en moeite om dit toernooi te laten plaatsvinden. De PDC en alle mensen die erbij betrokken zijn leveren fantastisch werk. Het toernooi moet worden afgemaakt."

Price zei woensdag kort na de positieve coronatest van Dave Chisnall dat het toernooi wat hem betreft voorlopig moest worden stilgelegd. Een klein uur later kwam hij al met een nuance door te zeggen dat uitstel misschien toch niet de beste optie is.

"Mochten ze alsnog besluiten om het toernooi voorlopig te staken, dan heb ik daar ook begrip voor", vervolgde Price op de persconferentie. "Maar gezien de hoeveelheid werk van alles en iedereen vind ik het goed dat het toernooi voor nu gewoon verdergaat."

Price heeft te doen met besmette darters

Deze week moesten Vincent van der Voort en Michael van Gerwen het WK verlaten nadat ze positief waren getest. Van der Voort zou het in de derde ronde opnemen tegen James Wade en Van Gerwen zag Chris Dobey door een reglementaire zege doorgaan.

Raymond van Barneveld testte positief na zijn nederlaag in de tweede ronde tegen Rob Cross en woensdagavond maakte ook Danny Noppert bekend dat hij na zijn uitschakeling tegen Ryan Searle positief testte.

"Ik heb erg te doen met de jongens die zich hebben moeten terugtrekken", vertelde Price, die dit jaar zelf niet aan de Premier League mee kon doen door een coronabesmetting. "Dat was al heel vervelend, maar voor dit evenement train en speel je het hele jaar. Het is gewoon triest om die jongens er op deze manier uit te zien gaan."

Price keert op 1 januari terug in Alexandra Palace als zijn kwartfinale tegen Michael Smith op het programma staat. Martijn Kleermaker is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. Hij speelt donderdag in de vierde ronde tegen Wade.