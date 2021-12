Dirk van Duijvenbode was woensdag zwaar teleurgesteld met zijn uitschakeling op het WK darts in Londen. De Nederlander kwam tegen titelverdediger Gerwyn Price in de vierde ronde niet in de buurt van zijn beste spel en ging met 4-1 onderuit. Hij baalde vooral van alle vragen die hij rond zijn wedstrijd over het coronavirus kreeg.

Het waren een aantal hectische dagen voor Van Duijvenbode, die samen met Michael van Gerwen en Vincent van der Voort had gegeten tijdens Kerst. In de dagen erna testten Van der Voort en Van Gerwen positief op corona en het leek een kwestie van tijd te zijn, voor ook 'Auberginius' positief zou testen.

Gelukkig voor Van Duijvenbode testte hij op de wedstrijddag in zijn hotel negatief - alle spelers moeten voorafgaand aan hun partij een negatieve zelftest laten zien - maar eigenlijk was het leed toen al geschied.

Om zich niet te laten afleiden had Van Duijvenbode speciaal voor dit WK een tweede telefoon meegenomen met een nummer dat niet veel mensen hebben. "Maar de twintig, dertig man die dat nummer wél hebben vroegen er allemaal naar", vertelde Van Duijvenbode tegen de Nederlandse journalisten in Alexandra Palace.

"Ik dacht bij mezelf: waarom ga jij aan mij vragen of ik positief ben? Als dat zo was had je het al gehoord. Ik test gewoon negatief, niks aan de hand. Maar ik hoor de hele dag diezelfde vraag en krijg alleen maar negativiteit over me heen. En schijnbaar heeft dat ook effect op mijn wedstrijd."

Dirk van Duijvenbode moest woensdag zijn meerdere erkennen in titelverdediger Gerwyn Price op het WK. Dirk van Duijvenbode moest woensdag zijn meerdere erkennen in titelverdediger Gerwyn Price op het WK. Foto: Pro Shots

'Ik loop tegen een burn-out aan op deze manier'

Van Duijvenbode had geen moment het gevoel dat hij goed stond te gooien, ook al wist hij nog wel de eerste set te winnen van Price. "Maar ik was alleen maar aan het denken, denken, denken", vervolgde hij.

"Natuurlijk heeft dat te maken met al het gedoe eromheen, alle vragen die ik er nu ook weer over krijg. Ik loop nog tegen een burn-out aan op deze manier. Het is allemaal geen excuus, dat weet ik ook wel. Maar ik denk dat hier niet tegenop te darten was", aldus Van Duijvenbode, die nog maar eens benadrukte dat hij niet lekker in zijn vel zat.

"Het is allemaal zo negatief. Normaal maak ik de hele dag door geintjes. Vandaag was het alleen maar corona. Ik kan me geen dag herinneren dat er niet één geintje tegen mij gemaakt is, of dat ik zelf geen geintje heb gemaakt. Dat is gewoon niet hoe ik leef."

Voor Van Duijvenbode kwam er zo een teleurstellend einde aan het toernooi, waar hij vorig jaar nog de kwartfinales haalde. Door zijn uitschakeling is er nog één Nederlander over. Martijn Kleermaker neemt het donderdag in de vierde ronde op tegen James Wade.