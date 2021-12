Dirk van Duijvenbode is er woensdag niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen op het WK darts in Londen. 'Aubergenius' ging in de vierde ronde met 4-1 onderuit tegen titelverdediger Gerwyn Price.

De 29-jarige Van Duijvenbode begon nog goed en pakte de eerste set direct van de Welshman af. Daarna kwam Price, die ook deze wedstrijd weer continu werd uitgefloten door het publiek, beter in zijn spel. 'The Iceman' krikte zijn gemiddelde met zo'n tien punten omhoog naar 95 en won daarmee drie sets op rij.

Van Duijvenbode moest het antwoord schuldig blijven en kon niet in het tempo van Price meegaan. De nummer zeventien van de wereld verloor ook de vijfde set, waarmee de partij was beslist.

Price was in de derde ronde aan uitschakeling ontsnapt door met 4-3 te winnen van Kim Huybrechts. Het is voor de nummer één van de wereld de derde keer op rij dat hij zich plaatst voor de kwartfinales op het WK. Daarin neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Jonny Clayton en Michael Smith.

Van Duijvenbode kende turbulente voorbereiding

Van Duijvenbode had in zijn eerste partijen in Alexandra Palace al niet echt overtuigd. De Katwijker won met moeite in de tweede ronde van de Rus Boris Koltsov en versloeg Ross Smith nipt in de derde ronde, nadat hij op een 3-0-achterstand was gekomen.

Bovendien kende Van Duijvenbode een turbulente aanloop naar zijn vierderondepartij. Vincent van der Voort en Michael van Gerwen testten positief op het coronavirus en 'Aubergenius' had dit weekend nog met beiden Kerst gevierd. Van Duijvenbode testte tot zijn opluchting negatief, maar kon dus niet voor een stunt zorgen.

Door de uitschakeling van Van Duijvenbode is er nog maar één Nederlander over op het WK. Martijn Kleermaker staat net als Van Duijvenbode in de vierde ronde en neemt het donderdag op tegen James Wade.