Michael Smith heeft zich na een zinderende partij geplaatst voor de kwartfinales van het WK darts. De verliezend finalist van 2019 won na een verlenging in de zevende set met 4-3 van Welshman Jonny Clayton. Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson overleefde een matchdart tegen Ian White.

Volg nieuws over het WK darts Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het WK darts

Smith en Clayton maakten er in de laatste wedstrijd van de woensdagavond een spektakelstuk van. De als achtste geplaatste Clayton, dit seizoen onder meer winnaar van de Premier League, kwam uitstekend uit de startblokken en nam een 2-0-voorsprong in sets.

De volgende drie sets in de hoogstaande partij gingen echter naar de als negende ingeschaalde Smith. Met een vroege break in de zesde set hield 'The Ferret' zichzelf in leven, waardoor een zevende set uitkomst moest bieden.

Daarin was het Smith die de eerste break plaatste, maar die voorsprong hield de Engelsman niet vast. Na een nieuwe break op 4-4, net voordat er een sudden death-leg gespeeld zou gaan worden, trok 'Bully Boy' de overwinning alsnog naar zich toe.

Smith neemt het in de kwartfinales op tegen titelverdediger Gerwyn Price. De nummer één van de wereld was eerder op de avond met 4-1 veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duijvenbode.

Gary Anderson plaatste zich met veel moeite voor de achtste finales. Gary Anderson plaatste zich met veel moeite voor de achtste finales. Foto: Lawrence Lustig/PDC

Anderson overleeft matchdart tegen White

Gary Anderson ontsnapte in de derde ronde aan uitschakeling. Tegen Ian White boog hij een 3-0-achterstand om in een 4-3-zege.

De 51-jarige Anderson, vorig jaar verliezend finalist op het WK, noteerde een pover gemiddelde van 90,31 en stond al snel op een 3-0-achterstand. Anderson kwam daarna terug in de partij door te profiteren van de matig finishende White. 'The Flying Scotsman' behield zijn eigen begonnen set en kwam op 3-1. Vervolgens brak hij White in de vijfde set voor 3-2.

In de zesde set kreeg White bij een 2-1-voorsprong een matchdart, maar 'Diamond' miste zijn pijl op tops. Anderson brak White opnieuw, behield zijn eigen leg en maakte zo gelijk. De beslissende zevende set won Anderson vervolgens met 3-1.

Voor Anderson was het de achtste keer op rij dat hij de vierde ronde haalde op het WK. In 2015 en 2016 schreef hij het belangrijkste darttoernooi van het jaar op zijn naam. In de vierde ronde neemt de Schot het donderdag op tegen Rob Cross.