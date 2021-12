Gary Anderson is woensdag ontsnapt aan uitschakeling op het WK darts in Londen. De tweevoudig wereldkampioen kwam in zijn derderondepartij tegen Ian White terug van een 3-0-achterstand en won nipt met 4-3. Bovendien overleefde Anderson een matchdart.

De 51-jarige Anderson, vorig jaar verliezend finalist op het WK, noteerde een pover gemiddelde van 90,31 en stond al snel op een 3-0-achterstand. Anderson kwam daarna terug in de partij door te profiteren van de matig finishende White. 'The Flying Scotsman' behield zijn eigen begonnen set en kwam op 3-1. Vervolgens brak hij White in de vijfde set voor 3-2.

In de zesde set kreeg White bij een 2-1-voorsprong een matchdart, maar 'Diamond' miste zijn pijl op tops. Anderson brak White opnieuw, behield zijn eigen leg en maakte zo gelijk. De beslissende zevende set won Anderson vervolgens met 3-1.

Voor Anderson was het de achtste keer op rij dat hij de vierde ronde haalde op het WK. In 2015 en 2016 schreef hij het belangrijkste darttoernooi van het jaar op zijn naam.

In de vierde ronde neemt Anderson het donderdag op tegen Rob Cross. Later op de avond komt Dirk van Duijvenbode nog in actie. 'Aubergenius' staat in de vierde ronde tegenover Gerwyn Price.