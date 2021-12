De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi heeft de eerste wedstrijd van de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. Hij was woensdag de beste op de grote schans in het Duitse Oberstdorf.

Na de eerste sprong stond Kobayashi nog vijfde, maar met een fabelachtig verre tweede sprong greep hij alsnog de zege. De 25-jarige skispringer landde na 141 meter en kwam uit op een totaalscore van 302 punten.

Kobayashi troefde daarmee zijn Noorse rivalen af. Halvor Egner Granerud eindigde dankzij een prima tweede sprong van 133 meter als tweede, met 299,2 punten. Robert Johansson, die na de eerste manche nog leidde, werd derde met 298,6 punten. De vierde plaats ging met Marius Lindvik (296,30 punten) ook naar een Noor.

Het was de derde keer dat Kobayashi wist te winnen in Oberstdorf. Eerder deed hij dat in 2018 en 2019. De winnaar van vorig jaar, Karl Geiger, werd deze keer vijfde.

Kamil Stoch, die vorig jaar voor de derde keer de eindzege pakte in de Vierschansentournee, stelde teleur. De Pool wist zich niet te kwalificeren voor de tweede sprong.

De Vierschansentournee gaat op 1 januari verder met het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Daarna volgen nog wedstrijden in Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari).