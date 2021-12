Op papier is Martijn Kleermaker een van de opvallendste namen bij de laatste zestien op het WK darts in Londen, maar zelf vindt hij het helemaal niet zo verrassend. De dertigjarige Harderwijker loopt over van vertrouwen en durft hardop te spreken over de wereldtitel. Hij neemt het donderdag op tegen James Wade, de nummer vier van de plaatsingslijst.

"Als ik op mijn best ben, kan ik iedereen verslaan. Ik weet dat van mezelf en dat geeft vertrouwen", zegt Kleermaker als hij net nummer dertien van de plaatsingslijst Joe Cullen heeft uitgeschakeld. "Maar dat niveau moet ik natuurlijk wel zien te halen. Dat is het belangrijkst."

Wat ook niet onbelangrijk is bij een WK: een goede loting. En die pakte gunstig uit voor Kleermaker. Mocht hij Wade verslaan, dan treft hij in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen Mervyn King en Raymond Smith. "Ik zit aan de kant van het schema waarvan vooraf werd gezegd: hier kan een verrassing uit komen", vervolgt Kleermaker.

"Mijn tegenstanders hierna zijn van een heel ander niveau dan de tegenstanders van bijvoorbeeld Gerwyn Price. Die komt straks al meteen Michael Smith tegen. Er liggen voor mij grote mogelijkheden om nog veel verder in het toernooi te komen. Ik weet wat ik kan, dus laten we lekker op deze voet verdergaan."

Martijn Kleermaker schakelde deze week Joe Cullen uit op het WK.

Kleermaker moest WK vorig jaar laten schieten

Een jaar geleden zag de wereld er nog heel anders uit voor Kleermaker, die toen zijn debuut op het WK van de PDC hoopte te maken. 'The Dutch Giant' testte echter op het laatste moment positief op corona en kon niet meedoen aan het mondiale toernooi.

"Dat was vreselijk", blikt hij terug. "Ik stak in een geweldige vorm, had een goede loting. En toen testte ik positief. Ik ben tweehonderd keer getest en juist op dat moment was het positief. Maar meteen al in januari wilde ik fris aan het nieuwe jaar beginnen en revanche nemen op de wereld."

En daar is de ruim 2 meter lange Kleermaker dit WK mee bezig. In zijn eerste twee wedstrijden liep het nog niet naar behoren, maar tegen Cullen kreeg hij met een aantal indrukwekkende finishes diens landgenoten in het publiek stil.

"Dat voelde zo goed. De fans bedoelen dat ook niet persoonlijk, die hopen gewoon langer in de zaal te kunnen blijven zitten. Dat ik ook zo onder die druk kan spelen, geeft me een hoop vertrouwen."

Wade heeft al lang niet gespeeld op WK

Om zijn grote doel te bereiken, moet Kleermaker donderdag in ieder geval afrekenen met Wade. De 38-jarige Engelsman speelde elf dagen geleden voor het laatst een partij, want hij kreeg een walk-over toen Vincent van der Voort positief testte op corona.

"Ik vind het moeilijk te zeggen of het een voordeel voor mij is dat hij een lange tijd niet heeft gespeeld. Ik weet wel hoe hij gooit en dat is anders dan hoe ik speel. Ik ben een snelle en agressieve speler", aldus Kleermaker.

"Ik wil niet zeggen dat hij traag is, maar hij neemt wel zijn tijd en zoekt niet echt contact met het publiek. Misschien kan ik dat in mijn voordeel gebruiken en het publiek voor mij winnen. Ik ben niet bang om tegen hem te spelen, zeker niet. Ik wil er gewoon een mooie partij van maken."

Kleermaker - de laatste Nederlander op het WK - en Wade openen donderdag het avondprogramma in Alexandra Palace. Als Kleermaker wint, dan komt hij op 1 januari terug in 'Ally Pally' om zijn kwartfinale te spelen.