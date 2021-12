José de Sousa is woensdag verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van het WK darts in Londen. De als zevende geplaatste Portugees verloor met 4-3 van Alan Soutar, de nummer 77 van de wereld.

De 47-jarige De Sousa begon nog goed en pakte de eerste set, maar keek na drie sets wel tegen een 2-1-achterstand aan. Sousa knokte zich sterk terug en won twee sets op rij, waardoor hij op een 3-2-voorsprong kwam. In de zesde set kreeg De Sousa al een matchdart, maar deze miste hij.

Soutar profiteerde meteen en dwong een beslissende set af. Daarin brak de Schot de Sousa al snel en met een indrukwekkende finish van 136 won hij de wedstrijd.

In zijn volgende partij neemt Soutar het op tegen Nathan Aspinall of Callan Rydz, die later op de middag tegen elkaar spelen. Dave Chisnall had woensdagmiddag eigenlijk ook moeten gooien, maar hij bleek besmet met het coronavirus. Daardoor plaatste Luke Humphries zich automatisch voor de vierde ronde.

Eerder deze week moesten Michael van Gerwen en Vincent van der Voort zich ook al terugtrekken wegens een coronabesmetting. Mede daardoor zijn Dirk van Duijvenbode, die woensdagavond in de vierde ronde speelt tegen Gerwyn Price, en Martijn Kleermaker de enig overgebleven Nederlanders op het WK.