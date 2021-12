Rob Cross heeft zich dinsdag geplaatst voor de vierde ronde van het WK darts in Londen. De voormalig wereldkampioen was nipt met 4-3 te sterk voor Daryl Gurney.

De 31-jarige Cross haalde drie jaar geleden voor het laatst de vierde ronde, wat destijds zijn eindstation was. Bij zijn debuut op het WK begin 2018 greep hij meteen de wereldtitel.

Cross begon uitstekend tegen Gurney en stond al snel op een 2-0-voorsprong. In de derde set ging het minder voortvarend met 'Voltage', die de beslissende leg aan zijn Noord-Ierse tegenstander moest laten. Ook in de vierde set had Cross het moeilijk, maar hij slaagde er wel in om terug te komen van een 2-0-achterstand en de set alsnog naar zich toe te trekken.

Gurney knokte zich daarna opnieuw terug en maakte er 3-2 van. Zijn opmars leek daar te stranden. Hij slaagde er echter in de zesde set in om terug te komen van een 2-0-achterstand en de set alsnog te winnen. In de beslissende set kwam Cross al snel op een 2-0-voorsprong en opnieuw leek Gurney terug te komen. Met een fenomenale 170-finish besliste Cross echter alsnog de wedstrijd.

Cross begon toernooi met zege op Van Barneveld

Cross was het toernooi donderdag begonnen met een overwinning op Raymond van Barneveld. In zijn volgende wedstrijd neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Gary Anderson en Ian White.

Michael van Gerwen had dinsdagavond eigenlijk ook in actie moeten komen, maar de Brabander moest zich terugtrekken omdat hij positief was getest op het coronavirus. Later op dinsdag staat nog wel de derderondepartij tussen Peter Wright en Damon Heta op het programma.