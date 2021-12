Met positieve tests voor Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en nu ook Michael van Gerwen is precies gebeurd waar de PDC bang voor was: het WK darts wordt volledig ontregeld door het coronavirus. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Een nieuwe variant van het coronavirus komt natuurlijk nooit gelegen, maar voor de PDC had de omikronvariant Londen op geen slechter moment kunnen treffen. Terwijl het aantal besmettingen opliep en premier Boris Johnson vooral een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de Londenaren deed, begon op 15 december het WK darts mét publiek.

Toeschouwers die het machtige Alexandra Palace bezoeken, moeten aan de deur kunnen aantonen dat zij volledig tegen COVID-19 zijn gevaccineerd, het coronavirus hebben gehad of onlangs negatief zijn getest. Als de bezoekers eenmaal binnen zijn, krijgen ze het advies een mondkapje te dragen. Maar dat is niet verplicht. Verder gelden er geen coronamaatregelen in het gebouw.

Voor journalisten zijn de regels niet veel anders, al is het wel verplicht om overal - behalve op de eigen werkplek - een mondkapje te dragen. De PDC vraagt ze wel om tijdens interviews met spelers zo veel mogelijk afstand te houden.

Bezoekers van Alexandra Palace moeten voor de ingang een negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs laten zien.

Spelers moeten zelftest doen op wedstrijddag

De spelers worden ook niet aan een streng coronabeleid onderworpen. De darters zitten bij elkaar in een hotel en kunnen zich vrij bewegen. Aan het begin van iedere wedstrijddag moeten zij een negatieve coronazelftest overleggen.

Je hoeft geen gezondheidswetenschapper te zijn om te zien dat het testsysteem van de PDC niet al te betrouwbaar is. Met de uitslag van een zelftest kan makkelijk worden gesjoemeld. In de wandelgangen wordt zelfs gefluisterd dat er in dit toernooi al spelers, officials en scheidsrechters ondanks een positieve coronatest op het podium hebben gestaan.

Anders dan bij de meeste andere sporten en grote toernooien heeft de dartsbond er niet voor gekozen om spelers rond wedstrijddagen een PCR-test te laten ondergaan. Er wordt van de darters verwacht dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen en het eerlijk melden wanneer zij positief testen.

Hoewel de meeste spelers ongetwijfeld willen voldoen aan de morele verplichting om een positieve coronatest te melden, zijn er ook genoeg redenen te verzinnen om hiervan af te zien. Het prijzengeld is nergens zo hoog als bij het WK en uitslagen op dit toernooi zijn ook belangrijk voor de PDC Order of Merit. Aan de hand van die ranglijst worden spelers de rest van het jaar uitgenodigd voor toernooien.

PDC probeert corona buiten beeld te houden

Met de vele besmettingen is het doemscenario van de PDC uitgekomen. De dartsbond zelf doet er ondertussen alles aan om de pandemie zo veel mogelijk buiten beeld te houden. Dat drievoudig wereldkampioen Van Gerwen - ook dit jaar een van de favorieten voor de eindzege - zich terugtrok, werd zonder verdere duiding in slechts twee zinnen gemeld op de eigen website.

De meeste spelers die naar de coronamaatregelen bij het WK darts worden gevraagd, houden zich op de vlakte. Het coronavirus waart als een spook door Alexandra Palace, maar is tegelijkertijd de olifant in de kamer.

Martijn Kleermaker, die zich dinsdag verrassend plaatste voor de vierde ronde op het WK, durft zich wél uit te spreken over het beleid, maar vindt vooral dat het Verenigd Koninkrijk de verantwoordelijkheid had moeten nemen. "Voor de spelers is het 't beste als de fans erbij zijn, dat vindt iedereen het mooiste. Maar in principe is het onverantwoord", zegt Kleermaker, een half uur voordat bekend werd dat ook Van Gerwen besmet was geraakt.

"Overal gaat alles op slot en de cijfers schieten hier door de dakpannen heen, maar de fans mogen gewoon blijven komen en dat vind ik apart. Qua ambiance is het top, maar verantwoord vind ik het niet. Het Verenigd Koninkrijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen", aldus Kleermaker, die benadrukt dat de PDC er weinig aan kan doen.

"De PDC denkt - logischerwijs - alleen maar aan inkomsten. Die wil gewoon dat de zaal goed is gevuld en dat valt te begrijpen. De maatregelen die zij hebben genomen, zijn in mijn ogen oké. We zitten in ons eigen hotel en worden redelijk afgezonderd van iedereen. Maar het beleid van Engeland zelf slaat nergens op."

Martijn Kleermaker voegde zich dinsdag bij de laatste zestien op het WK darts.

Van Gerwen is wél kritisch op PDC

Van Gerwen, die overigens fysiek nergens last van heeft, is kritischer op de PDC. "Als je ziet hoeveel positieve testen er zijn bij dit toernooi... Misschien wordt er dan niet goed genoeg gecontroleerd", zei hij bij RTL.

"Daar betalen we nu de hoofdprijs voor. De PDC handelt naar de regels van de overheid. Of het anders kon? Ja, dat had wel gekund. Door bijvoorbeeld iedereen te testen bij binnenkomst. De situatie van vorig jaar was beter, maar daar is het nu te laat voor."

Een jaar geleden was alleen op de openingsdag van het WK publiek welkom in Alexandra Palace. Een dag later voerde de Britse overheid een lockdown in om de opmars van het coronavirus te remmen. Als diezelfde overheid nu niet ingrijpt, zit 'Ally Pally' tot aan de finale op 4 januari iedere dag vol met drieduizend uitzinnige dartsfans.