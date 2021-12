Erik van Loon heeft zich afgemeld voor de Dakar Rally. De autocoureur testte vlak voor vertrek naar Saoedi-Arabië positief op het coronavirus.

"Alles stond klaar voor vertrek. Ik zou dinsdag naar Djedda vliegen. Het team van Overdrive Racing had alles klaar", laat een teleurgestelde Van Loon (rechts op de foto) weten.

"We zouden met een volledig nieuw opgebouwde Toyota Hilux T1 gaan rijden en we waren perfect voorbereid. Toen kwam het bericht dat ik corona heb. Ik heb nergens last van, dus het nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel."

Van Loon zou voor de dertiende keer aan de Dakar Rally deelnemen. In 2015 eindigde hij als vierde in het eindklassement.

De 44e editie van de Dakar Rally begint op 1 januari en eindigt op 14 januari in Saoedi-Arabië. De Dakar Rally ging in 2020 voor het eerst door Saoedi-Arabië, nadat de deelnemers daarvoor jaren door Zuid-Amerika hadden gereden.