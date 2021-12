Michael van Gewen heeft zich dinsdag terug moeten trekken van het WK darts in Londen. De Nederlander is positief getest op het coronavirus. Maandag overkwam Vincent van der Voort hetzelfde.

De positieve coronatest van Van Gerwen komt daarom niet volledig als een verrassing. Van der Voort zei maandag al dat hij bang was dat ook Van Gerwen positief zou testen.

Eerder raakte Raymond van Barneveld op het WK ook besmet met het coronavirus. 'Barney' werd donderdag in de tweede ronde uitgeschakeld door Rob Cross en testte een dag later positief.

De 32-jarige Van Gerwen zou dinsdagavond in de derde ronde in actie komen tegen Chris Dobey. De Engelsman gaat nu automatisch door naar de vierde ronde.

Met het terugtrekken van Van Gerwen zijn er nog maar twee Nederlanders over op het WK darts. Martijn Kleermaker plaatste zich dinsdag voor de vierde ronde en Dirk van Duijvenbode bereikte maandag de laatste zestien.

Van Gerwen beleefde teleurstellend jaar

Voor Van Gerwen komt er met zijn positieve test een einde aan een voor hem teleurstellend dartsjaar. De Brabander won geen grote televisietoernooien en hoopte op het WK toch nog wat van zijn seizoen te maken.

Dat WK liep dus ook uit op een deceptie. Van Gerwen haalde redelijk eenvoudig de derde ronde in Alexandra Palace door met 3-1 te winnen van Chas Barstow, de nummer 101 van de wereld.

Het is voor Van Gerwen de eerste keer sinds 2016 dat hij niet verder komt dan de derde ronde in Alexandra Palace. Vorig jaar werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld.