De Nederlandse skiester Adriana Jelinkova is dinsdag ook bij de wereldbekerwedstrijd in Linz tot slechts één run gekomen. Ze kwam op de reuzenslalom tot de 31e tijd, wat net niet genoeg was voor een tweede afdaling.

De top dertig mocht in Oostenrijk door naar de tweede run. De 26-jarige Jelinkova viel daar met een tijd van 1.05,02 net buiten. Een week geleden kwam ze bij een dubbele wedstrijd in het Franse Courchevel ook twee keer niet voorbij de eerste run.

Jelinkova is op de weg terug van een gescheurde kruisband die ze begin 2021 opliep bij een val tijdens een World Cup in Slovenië. Dat gebeurde vlak nadat ze zich voor de Olympische Spelen in Peking had geplaatst.

Na maanden herstel maakte Jelinkova, die is geboren in Tsjechië en opgroeide in Nederland, op 13 november haar rentree in Lech. Ze bleef daar op de parallelslalom in de kwalificaties steken.

Haar olympische deelname is bijzonder, want Jelinkova, die sinds haar elfde in Oostenrijk woont, is de eerste alpineskiester die Nederland op de Winterspelen vertegenwoordigt sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952.

De Olympische Spelen in Peking beginnen op vrijdag 4 februari en duren tot en met zondag 20 februari.