Martijn Kleermaker heeft dinsdag voor een stunt gezorgd door ten koste van Joe Cullen de vierde ronde te bereiken op het WK darts. De Nederlander was in een spannende wedstrijd met 4-3 te sterk voor de als dertiende geplaatste Engelsman. Eerder op de dag werd Danny Noppert werd voor het derde jaar op rij uitgeschakeld in de derde ronde.

De dertigjarige Kleermaker leek de partij volledig in handen te hebben en stevende af op een overtuigende overwinning. Hij stond al snel op een 3-0-voorsprong, maar zag Cullen toch nog terugkomen. In de vijfde set kreeg Kleermaker zelfs àl een matchdart, maar de Harderwijker miste de dubbel-14 toen hij 148 probeerde uit te gooien.

Cullen, die wel goed scoorde maar in het begin van de wedstrijd veel dubbels miste, leek door de gemiste matchdart van Kleermaker juist gemotiveerd te raken en was daarna ontketend. Hij trok de stand gelijk en dwong een beslissende set af.

In die beslissende set kwam Kleermaker tot twee keer toe op een voorsprong. Bij een stand van 2-1 miste hij al een pijl op tops om de partij te beslissen. Cullen kwam nog een keer terug, maar kon niet voorkomen dat Kleermaker bij een stand van 3-2 opnieuw mocht gooien voor de wedstrijd en ditmaal maakte hij de klus wél af.

Kleermaker, die vorig jaar op het laatste moment een streep moest zetten door het WK, beleeft een uitstekend debuut in Alexandra Palace. In de tweede ronde rekende hij ook al af met Simon Whitlock en in de eerste ronde was hij te sterk voor de Griek John Michael. In zijn volgende wedstrijd neemt Kleermaker het op tegen James Wade, de nummer vier van de plaatsingslijst.

Danny Noppert werd voor het derde jaar op rij uitgeschakeld in de derde ronde van het WK darts.

Noppert komt tekort tegen Searle

De dertigjarige Noppert begon matig aan de wedstrijd tegen Ryan Searle en verloor de eerste twee legs. In de legs die daarop volgden profiteerde hij van een aantal slechte beurten van Searle, waarna hij alsnog de eerste set naar zich toe trok.

In de drie sets daarna deden Noppert en Searle weinig voor elkaar onder. Bij een 2-2-stand in sets pakte Noppert een 2-0-voorsprong in legs, maar slaagde hij er niet in om de vijfde set te winnen. Searle brak Noppert in de beslissende leg en mocht zelf beginnen aan de zesde set. Daarin maakte hij geen fout.

Voor Noppert was het de derde keer op rij dat hij strandde in de derde ronde van het WK darts. Bij zijn debuut in 2019 was de tweede ronde het eindstation.

Door de uitschakeling van Noppert en de plaatsing van Kleermaker zijn er nog drie Nederlanders over in Alexandra Palace. Michael van Gerwen treft dinsdagavond Chris Dobey en Dirk van Duijvenbode plaatste zich maandag al voor de laatste zestien.

King ten koste van Lennon verder

Mervyn King plaatste zich eerder op dinsdag op overtuigende wijze voor de vierde ronde. De Engelsman was met 4-0 te sterk voor Steve Lennon.

Voor King is het de derde keer dat hij de laatste zestien bereikt op een WK van de PDC. In 2009 haalde hij de halve finales en vorig jaar was de vierde ronde zijn eindstation. King, die bij dartsbond BDO twee keer de finale haalde op een WK, neemt het in zijn volgende wedstrijd op tegen Raymond Smith.