Mervyn King heeft zich dinsdag op overtuigende wijze geplaatst voor de vierde ronde van het WK darts. De Engelsman was met 4-0 te sterk voor Steve Lennon.

De 55-jarige King had de hele wedstrijd de overhand tegen de Ierse Lennon. 'The King' kwam al snel op een 3-0-voorsprong en kreeg het alleen in de vierde set even lastig. Daarin kwam hij op een 0-2-achterstand, waarna King zijn tegenstander terug brak en de partij alsnog zonder setverlies naar zich toe trok.

Voor King is het de derde keer dat hij de laatste zestien bereikt op een WK van de PDC. In 2009 haalde hij de halve finales en vorig jaar was de vierde ronde zijn eindstation. King, die bij dartsbond BDO twee keer de finale haalde op een WK, neemt het in zijn volgende wedstrijd op tegen Raymond Smith.

Dinsdag komen er drie Nederlanders in actie in Alexandra Palace. Danny Noppert (tegen Ryan Searle) en Martijn Kleermaker (tegen Joe Cullen) spelen in de middag en Michael van Gerwen (tegen Chris Dobey) sluit het avondprogramma af. Dirk van Duijvenbode plaatste zich maandag al voor de vierde ronde.