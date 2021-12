Het is de bedoeling dat de Vierschansentournee, de prestigieuze competitie voor schansspringers rond Oud en Nieuw, ook een wedstrijd voor vrouwen krijgt. De gesprekken daarover zijn bijna afgerond.

Volgens toernooivoorzitter Peter Kruijer zijn de lokale organisatoren in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen het inmiddels eens. "We zouden dus snel kunnen beginnen", aldus Kruijer, die mikt op volgend jaar.

Kruijer wil de plannen komend voorjaar bespreken met de internationale bond FIS. De van oorsprong Nederlandse Sara Marita Kramer is een van de topspringsters bij de vrouwen. Ze komt uit voor Oostenrijk, het land waar ze is opgegroeid.

De vrouwen, voor wie schansspringen sinds de Winterspelen van 2014 in Sotsji op het olympische programma staat, hebben rond de komende jaarwisseling al voor het eerst wedstrijden. Ze springen op Oudjaarsdag en 1 januari in het Sloveense Ljubno.

De Vierschansentournee, waarbij de derde wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen traditioneel op Nieuwjaarsdag is, werd een klein jaar geleden bij de mannen gewonnen door de Pool Kamil Stoch. Hij was voor de derde keer in vijf jaar de beste.