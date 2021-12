Vincent van der Voort vreest dat ook Michael van Gerwen in de komende dagen positief test op het coronavirus. De Noord-Hollander maakte maandag bekend dat hij het WK darts in Londen heeft moeten verlaten omdat hij besmet is geraakt met COVID-19.

Volg nieuws over het WK darts Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het WK darts

"Dirk en Michael zijn tot nu toe altijd negatief getest", zei Van der Voort over Dirk van Duijvenbode en Van Gerwen tegen RTL 7. "Toen ik hoorde dat ik positief was getest, heb ik meteen tegen Michael gezegd dat hij uit mijn buurt moet blijven. Hij mag geen risico nemen, want dit is het toernooi van het jaar. Natuurlijk maak ik me zorgen om hem. Een ongeluk zit in een klein hoekje."

Van der Voort heeft dezelfde manager als Van Gerwen en Van Duijvenbode en trekt met name met Van Gerwen veel op. "Maar ook bij hem heb ik veel afstand gehouden", vervolgde Van der Voort, die benadrukte dat hij er alles aan heeft gedaan om niet besmet te raken.

"Ik ben niet de stad in geweest, helemaal niks. Ik ben alleen op mijn hotelkamer geweest, heb zelfs altijd gegeten op mijn kamer. Die andere spelers zaten beneden met elkaar allemaal spelletjes te doen. Daar ben ik niet eens bij in de buurt geweest. Dat ik het dan alsnog krijg, is heel erg zuur."

139 Hoe een nieuw dartbord op het WK (in theorie) voor meer 180'ers zorgt

'Fysiek voel ik me uitstekend'

Voor Van der Voort kwam de positieve test van maandag als een totale verrassing. Spelers moeten voorafgaand aan hun wedstrijd een zelftest doen op hun hotelkamer en tot Van der Voorts verbazing was deze positief. "Ik schrok me kapot", aldus Van der Voort.

"Toen dacht ik nog dat het een foutje was. Dus ik heb nog een andere test gedaan van een ander merk, maar die was ook positief. En daarna deed ik nog een PCR-test en die was ook positief. Dan gaan alle alarmbellen af en is het in één keer klaar."

Fysiek heeft Van der Voort weinig last van zijn besmetting. "Ik ben natuurlijk ongelooflijk teleurgesteld, maar verder voel ik me helemaal prima. Ik heb alleen een kriebel in mijn keel sinds vanmorgen, dat is het."

Van der Voort zou het maandagavond in de derde ronde van het WK opnemen tegen James Wade. Door het terugtrekken van Van der Voort zijn er nu nog vier Nederlanders over in Alexandra Palace. Van Duijvenbode haalde eerder op maandag de vierde ronde en Van Gerwen, Martijn Kleermaker en Danny Noppert komen dinsdag in actie.