De clubs uit de NHL mogen een tijdelijke schaduwselectie samenstellen met spelers die kunnen invallen als het aantal coronabesmettingen flink oploopt. De ijshockeyorganisatie hoopt zo te voorkomen dat het competitieprogramma verder wordt verstoord. Al bijna zeventig wedstrijden moesten deze weken uitgesteld worden vanwege een golf aan coronabesmettingen.

De NHL en de spelersvakbond NHLPA hebben daarom besloten dat de clubs naast hun vaste selectie van 23 spelers een extra ploeg mogen vormen, de zogeheten 'taxiselectie'.

Die ploeg bestaat uit maximaal zes ijshockeyers die voorlopig meetrainen en meereizen met de A-selectie. Zij kunnen een speler die positief test op het coronavirus direct vervangen. Deze tijdelijke schaduwselecties blijven bestaan tot de All-Star-wedstrijd van begin februari.

De NHL hoopt zo te voorkomen dat wedstrijden uitgesteld moeten worden of dat clubs met uitgedunde selecties op het ijs komen te staan.

De organisatie van de grootste ijshockeycompetitie ter wereld besloot afgelopen week al geen NHL-spelers vrij te geven voor de Olympische Spelen van februari in Peking. "Helaas is dat niet mogelijk. Het competitieschema is daarvoor nu al te ernstig verstoord."