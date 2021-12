Golden State Warriors heeft de koppositie in de Western Conference van de NBA overgenomen van Phoenix Suns. Ondanks veel afwezigen wonnen de basketballers uit Californië op Eerste Kerstdag het onderlinge duel met 107-116.

Die zege hadden de bezoekers vooral te danken aan Stephen Curry en Otto Porter Jr. Met 33 punten werd Curry, die eerder deze maand het NBA-record van meeste driepunters op zijn naam bracht, topscorer van het duel tussen de twee best presterende ploegen van dit seizoen.

Waar Curry de meest productieve speler was, maakte Porter Jr. in de slotfase het verschil. Zeven van zijn negentien punten maakte hij in de laatste 130 seconden, waardoor Golden State een beslissende kloof sloeg met de ploeg uit Arizona.

Golden State staat er met 27 overwinningen tegenover zes nederlagen iets beter voor dan Phoenix (26-6). Utah Jazz bezet met 23 zeges en negen verliespartijen de derde plaats in de Western Conference.

De Warriors waren met een sterk uitgedunde selectie afgereisd naar Phoenix. Vier spelers ontbraken vanwege het coronaprotocol van de NBA. Drie anderen, onder wie Klay Thompson, ontbraken door blessures.

Harden op dreef na terugkeer bij Nets

Brooklyn Nets, koploper in de oostelijke divisie, won in Las Angeles met 115-122 van de Lakers. James Harden, terug na twee weken aan corona gerelateerde afwezigheid, was goed voor 36 punten, tien assists en tien rebounds.

Zijn ploeggenoot Kevin Durant was voor het tweede duel op rij niet beschikbaar vanwege de coronaregels. Bij de Lakers was LeBron James de topschutter met liefst 39 punten.

De Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie kampt met een grote corona-uitbraak, waardoor er de afgelopen periode meerdere wedstrijden moesten worden uitgesteld. Desondanks werd besloten om geen pauze in te lassen, mede omdat de duels tijdens de kerstperiode traditioneel veel aandacht krijgen.