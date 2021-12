Raymond van Barneveld heeft na zijn uitschakeling op het WK darts positief getest op het coronavirus, zo laat hij vrijdag weten op zijn sociale media. Ook reageerde de Hagenaar voor het eerst op zijn pijnlijke nederlaag tegen Rob Cross.

"Helaas moet ik mededelen dat ik positief ben getest op het coronavirus", schreef de 54-jarige Van Barneveld daags na zijn verlies tegen de nummer elf van de plaatsingslijst in de tweede ronde van het WK.

Van Barneveld was donderdag na zijn 3-1-nederlaag in sets zichtbaar geëmotioneerd en sloeg alle interviews over. 'Barney' had naar eigen zeggen tijdens de partij geen symptomen, maar na afloop voelde hij zich kortademig en kreeg hij koorts.

"Ik heb toen direct mijn manager Ben de Kok gebeld. Hij adviseerde om direct naar mijn hotelkamer te gaan en geen interviews te geven om elk risico te vermijden", vervolgde de Nederlander, die inmiddels met de dartsbond en Cross over de situatie heeft gesproken.

De vijfvoudig wereldkampioen heeft momenteel koorts- en vermoeidheidsklachten en verblijft de komende dagen in Londen in quarantaine. Wat de mogelijke gevolgen voor Cross zijn, is nog niet bekend.

'Ben nog steeds gemotiveerd'

Eerder op vrijdag liet Van Barneveld voor het eerst na zijn uitschakeling van zich horen. "Het resultaat van de wedstrijd tegen Cross was niet zoals gehoopt. Dit was het moment waar ik de afgelopen maanden zo hard voor had gewerkt."

Van Barneveld stond in Alexandra Palace na een afwezigheid van een jaar weer op het WK. Hij zou na zijn uitschakeling op het WK in 2019 zijn carrière beëindigen en nam in 2020 uitvoerig afscheid. In september van dat jaar maakte hij echter zijn comeback en slaagde hij erin om zich weer voor het WK te plaatsen.

Deze uitschakeling lijkt niet te betekenen dat Van Barneveld nu opnieuw zo'n drastische beslissing wil nemen. "Ik ben nog steeds gemotiveerd en ik zal volgend jaar sterker terugkomen", aldus Van Barneveld, die zijn rentree nog succesvol begon met een 3-0-zege op de Filipijn Lourence Ilagan.

Door de nederlaag tegen Cross kwam Van Barneveld voor de vierde keer op het WK van de PDC niet verder dan de tweede ronde. In 2007 won hij het toernooi, na eerder al vier wereldtitels veroverd te hebben bij de inmiddels ter ziele gegane dartsbond BDO (1998, 1999, 2003, 2005).