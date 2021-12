Mensur Suljovic is donderdag na een zenuwslopende partij in de tweede ronde van het WK darts uitgeschakeld door Alan Soutar. De Oostenrijker gaf een 2-0-voorsprong in sets uit handen en verloor in een verlenging.

Volg nieuws over het WK darts Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het WK darts

De 49-jarige Suljovic leek een probleemloze partij tegemoet te gaan toen hij de eerste twee sets overtuigend naar zich toe trok. Hij won de eerste set met 3-1 en profiteerde in de tweede set met een overtuigende 3-0 van een slordige Soutar, die slechts 83,2 gemiddeld gooide.

In de twee daaropvolgende sets miste Suljovic vier matchdarts en mede daardoor vocht de 43-jarige Soutar zich terug tot 2-2. Daarmee dwong hij een vijfde set af, waarin een verlenging de beslissing moest brengen. Suljovic miste opnieuw vier matchdarts. Soutar profiteerde en won de set met zijn eerste matchdart : 4-6.

Met de vroege uitschakeling komt Suljovic, de nummer 26 van de Order of Merit, opnieuw niet ver op het PDC-WK. In zijn vorige dertien deelnames bereikte hij nooit de vierde ronde en vorig jaar werd hij ook in de tweede ronde uitgeschakeld (1-3 tegen Fallon Sherrock).

Eerder op de middag plaatsten Callan Rydz en Damon Heta zich eenvoudig voor de derde ronde. De 23-jarige Rydz won met 0-3 overtuigend van Brendan Dolan en Heta versloeg Luke Woodhouse (3-1). José de Sousa sluit de middagsessie af tegen Jason Lowe.

Donderdag komen er twee Nederlanders in actie in Londen. Danny Noppert neemt het in de eerste avondpartij op tegen Jason Heaver en Raymond van Barneveld strijdt met Rob Cross, de wereldkampioen van 2018, om een plek in de derde ronde.