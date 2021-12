Hans Stacey heeft zijn terugkeer in de Dakar Rally moeten afzeggen. De 63-jarige Nederlander, in 2007 winnaar van de laatste editie op Afrikaans grondgebied, doet om medische redenen niet mee.

Stacey zou komende maand namens Team De Rooy in Saoedi-Arabië na zeven jaar zijn rentree maken als vervanger van de Argentijn Federico Villagra. Op advies van medisch specialisten ziet hij daar echter van af.

De truckers van De Rooy moeten voorafgaand aan de Dakar Rally een trainingsprogramma volgen, inclusief voortgangstesten. De recente test van Stacey leverde een 'afwijking' op ten opzichte van de eerste tests, waarna hij door specialisten werd onderzocht in het ziekenhuis.

De oorzaak van de afwijking is vooralsnog onduidelijk. Volgens het Brabantse team moet Stacey verder onderzocht worden en dat kan niet meer plaatsvinden voor de start van de Dakar Rally, op Nieuwjaarsdag in Djedda. Vick Versteijnen neemt zijn plek over.

Stacey deed in 2015 voor het laatst mee aan de beroemde rally en won toen vier etappes door Zuid-Amerika, waarvan de laatste drie op rij. In 2006 en 2012 eindigde hij als tweede in het klassement bij de trucks.