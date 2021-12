Darter Martijn Kleermaker geniet van zijn prestaties op het WK in Londen. De debutant overleefde onlangs de eerste ronde en kwam woensdag weer een ronde verder door knap met oud-finalist Simon Whitlock af te rekenen.

Kleermaker had als nummer vijftig van de wereld overwegend het betere van het spel tegen de mondiale nummer twintig uit Australiër. Toch was de Nederlander niet helemaal tevreden over zijn spel.

"Het was echt een gevecht en het ging niet vanzelf. Het was harken, duwen en trekken, maar als je maar blijft gaan en nooit opgeeft, dan kom je ermee weg. Ik heb de partij gewonnen en dat is wat telt", aldus Kleermaker tegen RTL 7.

De Harderwijker vindt dat hij minder wisselvallig moet zijn. "Het was hetzelfde geneuzel als in de vorige ronde, daar word ik helemaal schijtziek van. Er moet een tandje bij, het moet wat constanter. Ik had dat vanavond wel verwacht, want ik voelde me zeer relaxed. Ik had echt zoiets van: deze ga ik keihard nailen."

'Ik had een afspraak met mijn manager'

Het is voor Kleermaker, die vorig jaar wegens een positieve coronatest op het laatste moment een streep door zijn WK-debuut moest halen, geen verrassing dat hij de derde ronde heeft gehaald in Alexandra Palace.

"Ik had een afspraak met mijn manager gemaakt, die Tweede Kerstdag jarig is", vertelde hij. "Ik zei: 'We moeten een grilletje gaan aanschaffen en vlees gaan halen, want Tweede Kerstdag zitten we gewoon hier.' Dat gaan we nu doen. Dat is top."

In de derde ronde wacht Kleermaker een zeer lastige klus, want hij treft met de Engelsman Joe Cullen de nummer dertien van de wereld.