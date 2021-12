Sifan Hassan wil bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs niet alleen op de baan in actie komen, maar ook de marathon lopen. Ze ziet deelname aan dat onderdeel als de ultieme uitdaging.

"Het is nog niet 100 procent zeker, maar dat is wel mijn grote droom", zei de tweevoudig olympisch kampioene van Tokio woensdagavond, nadat ze opnieuw was uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.

Afgelopen zomer was Hassan de eerste atlete die de 1.500, 5.000 en 10.000 meter combineerde op de Spelen. Ze voltooide die unieke trilogie met drie medailles: goud op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter. Ze vertelde na haar laatste race in Tokio al dat ze een marathon wil gaan lopen.

Na het Sportgala in Haarlem, waar Hassan vanwege een positieve coronatest ontbrak in de zaal, onthulde de atlete in een videogesprek dat ze droomt van marathongoud op de Spelen.

"We hebben al zilver gepakt met Abdi Nageeye. Ik wil nu goud winnen op de marathon. Het zou toch fantastisch zijn als wij als klein land alle Afrikanen verslaan op de marathon? Ik hou van uitdagingen. De marathon is een grote afstand, ik wil die heel graag gaan lopen."

Hassan wil eerste marathon in 2023 lopen

Komend jaar richt Hassan zich op de WK atletiek in de Amerikaanse stad Eugene, waar ze op de baan opnieuw medailles wil oogsten. Haar eerste wedstrijd over 42,195 kilometer moet dan in 2023 gaan plaatsvinden, een jaar voor de Spelen.

"Ik wil de baan en de marathon gaan combineren. Vorig jaar dacht ik dat ik geen 1.500 meter zou kunnen doen in combinatie met de 5.000 en 10.000 meter", aldus de geboren Ethiopische.

"Maar ik heb die drie afstanden allemaal gelopen in Tokio. Dus dit wil ik ook gaan proberen. Het is mijn droom om in Parijs de baan en de marathon te doen. Hopelijk blijf ik gezond. Als ik ga trainen voor de marathon, dan weet ik of ik het kan."

Hassan heeft al bewezen dat ze zeer uiteenlopende afstanden aankan, van de 800 meter tot de halve marathon. Ze heeft onder meer het wereldrecord op de Engelse mijl in bezit, de Europese records op de 5.000 meter, 10.000 meter en halve marathon en het werelduurrecord.