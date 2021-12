Ook in België zijn voorlopig geen fans meer welkom bij sportwedstrijden. De federale overheid van België heeft daartoe besloten vanwege de oprukkende omikronvariant van het coronavirus.

Het toeschouwersverbod gaat zondag in en duurt tot zeker 28 januari. Dat betekent dat vele voetbalwedstrijden en de in België populaire veldritten achter gesloten deuren moeten worden gehouden.

Het toeschouwersverbod bij sportwedstrijden is een van de maatregelen die België neemt tegen de oprukkende omikronvariant, die bij onze zuiderburen voor 27 procent van alle bevestigde coronagevallen verantwoordelijk is.

Daarnaast worden de theaters en bioscopen gesloten en zijn alle binnenactiviteiten afgelast. Mensen mogen bovendien nog maar in maximaal tweetallen winkelen.

België is na Nederland, Oostenrijk, Schotland en Duitsland het vijfde land in Europa waar publiek niet meer is toegestaan bij sportwedstrijden. Duitsland laste dinsdag ook al een toeschouwersverbod in vanwege de omikronvariant.

In Nederland stond het demissionaire kabinet vanaf halverwege november geen toeschouwers meer toe in onder meer de Eredivisie. De Nederlandse clubs worden gecompenseerd voor de gederfde inkomsten.