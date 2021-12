Max Verstappen en Sifan Hassan zijn woensdag bij het NOC*NSF Sportgala in Haarlem verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Voor zowel Verstappen, die wereldkampioen Formule 1 werd, als tweevoudig olympisch kampioen Hassan is het de tweede keer.

Verstappen kreeg de voorkeur boven BMX'er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen, terwijl Hassan shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten aftroefde.

De 24-jarige Verstappen kreeg vijf jaar geleden ook al een Jaap Eden, zoals de prijs heet. Hij won dat jaar als eerste Nederlander ooit een Grand Prix in de Formule 1. In 2021 won Verstappen liefst tien GP's en troefde hij Lewis Hamilton af in de strijd om de wereldtitel.

De 28-jarige Hassan werd in 2019 ook al verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Destijds pakte ze twee keer WK-goud (1.500 meter en 10.000 meter) en in 2021 veroverde ze op die afstanden de olympische titel. Op de 1.500 meter in Tokio moest ze genoegen nemen met brons. In oktober werd Hassan ook al verkozen tot Europees Atleet van het Jaar.

Verstappen en Hassan waren niet aanwezig in Haarlem om de prijs in ontvangst te nemen. Hassan, die in de Verenigde Staten woont, was wel naar Nederland afgereisd, maar ze verblijft in quarantaine omdat ze positief is getest op het coronavirus. Verstappen is op vakantie en dus nam zijn vader Jos Verstappen de Jaap Eden in ontvangst.

Prijzen NOC*NSF Sportgala 2021 Sportman van het Jaar: Max Verstappen

Sportvrouw van het Jaar: Sifan Hassan

Sportploeg van het Jaar: baansprinters (Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli)

Sportcoach van het Jaar: Hugo Haak

Paralympisch Sporter van het Jaar: Jetze Plat

Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs: Hennie Kuiper en Bibian Mentel

Teamsprinters verkozen tot Sportploeg van het Jaar

De prijzen werden aan de hand van de stemmen van topsporters verdeeld. Het gala vindt dit jaar vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Vorig jaar werd het gala vanwege de coronapandemie geschrapt. Daarom telden de prestaties uit 2020 ook mee voor deze verkiezing.

Behalve de Sportman en Sportvrouw van het Jaar werden woensdag ook de Sportploeg van het Jaar, de Sportcoach van het Jaar en de Paralympisch Sporter van het Jaar gekozen.

De Nederlandse baansprinters werden voor de tweede keer uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli bevestigden hun jarenlange suprematie op de teamsprint afgelopen zomer in Japan door ook olympisch goud te veroveren. De baanwielrenners werden op het Sportgala van 2018 ook al verkozen tot Sportploeg van het Jaar.

De teamsprinters kregen de voorkeur boven de hockeysters, die dit jaar het EK in eigen land wonnen en goud pakten in Tokio, en de roeiers van de dubbelvier, die eveneens de olympische titel veroverden.

Haak krijgt tweede Jaap Eden

Hugo Haak, die onlangs zijn afscheid aankondigde als bondscoach van de baansprinters, werd net als in 2019 verkozen tot Coach van het Jaar. De dertigjarige Haak troefde atletiekcoach Laurent Meuwly en parawielrencoach Eelke van der Wal af.

Jetze Plat werd voor de derde keer uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. Hij veroverde op de Paralympische Spelen van Tokio drie gouden medailles in vier dagen tijd: op de triatlon, de tijdrit en de wegwedstrijd.

De dertigjarige Plat werd in 2017 en 2019 ook al uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. De andere genomineerden dit jaar waren rolstoeltennisster Diede de Groot en de Nederlandse rolstoelbasketbalsters.

Oeuvreprijzen voor Kuiper en Mentel

De Fannie Blankers-Koen Carrièreprijs werd woensdag liefst twee keer toegekend. Voormalig wielrenner Hennie Kuiper kreeg de oeuvreprijs en die onderscheiding was er ook voor de in maart overleden snowboardster Bibian Mentel.

De 72-jarige Kuiper ontving de prijs uit handen van oud-winnaar Joop Zoetemelk. Kuiper werd in 1972 olympisch kampioen en drie jaar later wereldkampioen op de weg. Hij won daarnaast klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. Mentel veroverde meermaals goud op de Paralympische Spelen.

Sportkoepel NOC*NSF besloot na het overlijden van Blankers-Koen in 2004 om jaarlijks een oeuvreprijs uit te reiken, om zo de grootste sportlegendes uit de Nederlandse geschiedenis te eren.

Eerdere winnaars zijn Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Ard Schenk, Johan Cruijff, Nico Rienks, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Peter Blangé, Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband, Edwin van der Sar, Anky van Grunsven, Teun de Nooijer, Rintje Ritsma, Joop Zoetemelk, Esther Vergeer, Yvonne van Gennip, Marianne Timmer en Richard Krajicek. De laatste vijf winnaars van deze prijs bepalen steeds samen wie de prijs uitgereikt krijgt.