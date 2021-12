De ijshockeyers uit de Noord-Amerikaanse competitie NHL mogen in februari niet voor hun land uitkomen op de Olympische Winterspelen in Peking. Dat heeft de competitieorganisatie woensdag besloten.

De NHL had oorspronkelijk een pauze van drie weken ingelast zodat de sterspelers uit de competitie konden meedoen aan de Olympische Spelen. In de afgelopen weken zijn liefst vijftig wedstrijden uitgesteld vanwege coronagevallen bij spelers, waardoor het speelschema van de prestigieuze ijshockeycompetitie volledig overhoop is gehaald.

De duels moeten worden ingehaald tijdens de Olympische Spelen, die van 4 tot en met 20 februari op het programma staan in Peking. Volgens de competitieorganisatie was er daarom geen andere optie dan om olympische deelname te verbieden.

"De huidige omstandigheden hebben het voor ons onmogelijk gemaakt om spelers af te staan aan de landen, ondanks alle inspanningen van iedereen. Wij kijken uit naar olympische deelname in 2026", aldus NHL-baas Gary Bettman.

Bij de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang waren de ijshockeysterren uit de NHL ook al niet aanwezig. De eigenaren van de grootste ijshockeycompetitie ter wereld waren toen niet bereid om de NHL stil te leggen voor de Spelen, omdat dat hen te veel geld zou kosten.

De spelers hadden bij de laatste cao-onderhandelingen juist bedongen dat ze wél weer mee mochten doen in Peking.