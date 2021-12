Triatlonbond NTB heeft woensdag nog meer maatregelen aangekondigd vanwege een kritisch rapport over misstanden in de sport. Algemeen directeur Rembert Groenman stopt begin volgend jaar en alle andere bondsmedewerkers die in het rapport genoemd worden, zijn voorlopig uit hun functie gezet.

"Stafmedewerkers die in het rapport naar voren komen als onderdeel van de sociale dynamiek waarin belangrijke signalen niet werden opgemerkt of niet opgepakt werden, zijn tijdelijk belast met andere taken", meldt de NTB woensdag.

Het gaat onder anderen om de coaches van de topsportselectie. De bond start een nieuw onderzoek naar mogelijke misstanden bij het nationaal trainingscentrum (NTC) in Sittard en hoopt aan het einde van de winter de uitkomsten te hebben. Dan wordt beslist of de medewerkers kunnen blijven.

Dagblad Trouw meldde in oktober op basis van gesprekken met tien oud-triatleten dat sporters jarenlang zijn blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag. Er zou sprake zijn van een angstcultuur, fysieke en mentale verwaarlozing of mishandeling en machtsmisbruik door coaches en begeleiders.

Onderzoeksbureau Fijbes concludeerde een paar weken later in een al eerder aangekondigd rapport dat er inderdaad sprake was van grensoverschrijdend gedrag binnen het topsportprogramma en dat er op korte termijn moest worden ingegrepen.

Het het volledige bondsbestuur, technisch directeur Adrie Berk en hoofdcoach Louis Delahaije lieten vlak na publicatie van het rapport al weten te vertrekken bij de triatlonbond. Het interim-bestuur onder leiding van voorzitter Alexander Vandevelde stuurt nu aan op een nog grotere reorganisatie.