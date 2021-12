Jos Lansink volgt Rob Ehrens op als bondscoach van de Nederlandse springruiters. De zestigjarige geboren Twentenaar is als voormalig olympisch en wereldkampioen een grote naam in de paardensport.

"Ik ben er ongelofelijk trots op dat Jos Lansink onze nieuwe bondscoach wordt. Hij heeft een enorme staat van dienst", zegt technisch directeur Iris Boelhouwer van de hippische bond KNHS woensdag in een persbericht. "Ik heb er alle vertrouwen in dat Jos een belangrijke bijdrage gaat leveren op weg naar de Olympische Spelen van Parijs."

Lansink deed tussen 1988 en 2012 als springruiter liefst zeven keer mee aan de Olympische Spelen. In 1992 won hij in Barcelona samen met Piet Raijmakers en Jan Top goud in de landenwedstrijd.

In 2001 nam Lansink de Belgische nationaliteit aan. Vijf jaar later werd hij namens onze zuiderburen wereldkampioen in Aken. De zevenvoudig Nederlands kampioen sloot zijn internationale loopbaan drie jaar geleden af. Hij is in België al enige tijd actief als coach. Hij had onder anderen de Nederlandse topruiter Frank Schuttert onder zijn hoede.

"Ik kijk er enorm naar uit om met de Nederlandse ruiters te mogen samenwerken", zegt Lansink over zijn nieuwe functie, die hij vanaf 1 januari gaat vervullen. "Ik heb dan misschien de Belgische nationaliteit, maar ik blijf in mijn hart toch altijd een Nederlander en draag graag bij aan de successen van de Nederlandse springsport."

Ehrens moest na de Olympische Spelen van Tokio vertrekken bij de KNHS. De 64-jarige Limburger werd in 2005 aangesteld en is met zestien jaar de langstzittende Nederlandse bondscoach ooit van de springruiters.