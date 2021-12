Olympische medaillewinnaars Abdi Nageeye en Bashir Abdi doen in april mee aan de marathon van Rotterdam. De Nederlander Nageeye verraste deze zomer op de Spelen in het Japanse Tokio met zilver, terwijl zijn trainingspartner Abdi uit België het brons veroverde.

Beelden van Nageeye en Abdi gingen deze zomer na hun prestatie op de Spelen de hele wereld over. In de slotmeters van de marathon moedigde Nageeye zijn goede vriend Abdi aan, waarna de Belg nipt het brons veiligstelde.

De 32-jarige Abdi schreef in oktober van dit jaar de marathon van Rotterdam op zijn naam. Hij deed dat met een parcoursrecord van 2:03.36, tevens een Belgisch en Europees record en de snelste tijd ooit gelopen in Nederland.

"Als wij op dit snelle parcours sámen kunnen lopen, kan het nog sneller gaan", zei Abdi na zijn overwinning in Rotterdam. "Dit is voor mij dé marathon en dat geldt ook voor mijn vriend Nageeye."

Nageeye koos dit najaar voor deelname aan de marathon van New York. Hij eindigde als vijfde en klaagde na afloop over pijnlijke hamstrings. Die klachten in de bovenbeenspier spelen telkens weer op bij de Nederlander.

Organisatie trots op binnenhalen Nageeye en Abdi

Directeur Remco Barbier van de NN Marathon Rotterdam is blij en trots dat hij de twee smaakmakers van de olympische marathon heeft weten te strikken. "De marathon is pas over vier maanden, maar het is zeker iets om nu al naar uit te kijken", zegt hij woensdag in een persbericht.

De 41e editie van de marathon van Rotterdam staat gepland voor zondag 10 april. De voorgaande twee jaar moest de wedstrijd in het voorjaar worden geschrapt vanwege het coronavirus. Daardoor verhuisde het evenement dit jaar eenmalig naar oktober.