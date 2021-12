De NBA is niet van plan om een pauze in te lassen vanwege de corona-uitbraak in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. Deze maand zijn al zeven wedstrijden uitgesteld en zeker zeventig spelers niet inzetbaar geweest door een besmetting.

"We hebben alle opties bekeken, maar we zijn niet van plan de competitie stil te leggen. We zien de logica van een pauze niet echt in", zei NBA-baas Adam Silver dinsdag tegen ESPN.

"Als je kijkt hoe het virus zich ontwikkelt en verspreidt in ons land, dan zijn we denk ik in een situatie terechtgekomen die we maanden geleden al konden voorzien. Dit virus zal niet worden uitgeroeid en we zullen ermee moeten leren leven."

De NBA kiest zo een iets andere route dan de NHL. De Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie besloot maandag om de al geplande kerstpauze met twee dagen te vervroegen, omdat ruim 15 procent van de spelers momenteel niet in actie kan komen door het coronavirus. De NHL sluit al haar teamfaciliteiten van woensdag tot en met zaterdag.

De NBA kent ook flink wat problemen door de nieuwe omikronvariant. In de eerste zes weken van het half oktober gestarte seizoen moesten 'slechts' zestien spelers minimaal tien dagen in quarantaine na een positieve coronatest. Deze maand staat de teller al op zeventig positieve gevallen bij spelers, waarvan vijftig vorige week.

Sinds 14 december zijn daardoor zeven duels uitgesteld. Een wedstrijd gaat niet door als een club minder dan acht beschikbare spelers heeft.

Eerste Kerstdag belangrijke dag voor NBA

De NBA probeert het aantal uitgestelde duels te minimaliseren door het voor clubs makkelijker te maken om nieuwe spelers vast te leggen als er coronabesmettingen zijn.

Er is de NBA vooral veel aan gelegen dat de vijf wedstrijden op Eerste Kerstdag door kunnen gaan. Dat is traditioneel een van de hoogtepunten op de NBA-kalender, met topduels die veel aandacht krijgen.

"Zeker, de kerstduels zijn heel belangrijk voor ons", aldus Silver. "Maar we spelen elke dag meerdere wedstrijden en hebben vertrouwen in de protocollen die we volgen."