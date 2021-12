Directeur Craig Tiley van de Australian Open rekent erop dat Rafael Nadal in januari meedoet aan het eerste Grand Slam-toernooi van 2022. Hij is minder zeker van de deelname van de Servische nummer één van de wereld Novak Djokovic.

Nadal speelde vorige week in Abu Dhabi zijn eerste wedstrijden na een slepende voetblessure en testte bij terugkomst in Spanje positief op het coronavirus. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar zei dat hij niet kon garanderen dat hij daadwerkelijk zal aantreden op de Australian Open.

"Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij meedoet. Spelers die nu positief testen, moeten even wachten tot ze niet meer besmettelijk zijn en dan zijn ze weer in orde. Voor de Australian Open is Nadal ruim op tijd fit", aldus Tiley.

Van de deelname van titelverdediger Djokovic was Tiley minder zeker. Alleen spelers die gevaccineerd zijn of een medische vrijstelling hebben, mogen tennissen in Melbourne. Van Djokovic is niet bekend of hij zich heeft laten inenten tegen COVID-19.

"Als Novak wil meedoen, moet hij gevaccineerd zijn of een medische vrijstelling hebben. Voor zover ik weet, heeft nog geen enkele speler een medische vrijstelling. Hij praat er niet over en ik ga het hem niet vragen, want het zijn mijn zaken niet."

De Australian Open begint op 17 januari en op zondag 30 januari staat de finale op het programma. Djokovic schreef bij de mannen de laatste drie edities op zijn naam.