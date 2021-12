Hoewel Vincent van der Voort dinsdag op papier een overtuigende zege (3-0) boekte op Adam Hunt in de tweede ronde van het WK darts, was hij allesbehalve tevreden over zijn spel. De Noord-Hollander zag dat hij nog flink moet verbeteren om verder in het toernooi te komen.

"Ik kwam hier aan en ik voelde me echt super. Het trainen in mijn hotel: alles ging geweldig", begon Van der Voort zijn verhaal bij RTL 7. "Tijdens het ingooien achter het podium gooide ik 140 en 180, het kon allemaal niet op. Ik dacht: dit gaat 'm worden vandaag. Vervolgens loop ik het podium op en gooi ik mijn eerste paar pijlen. Wat denk je? Niet eens in de buurt. Mijn hoogste score in tien beurten was 55."

"Ik vraag aan mezelf: wat is dat nou man? Dus ik weer terug naar de ingooiruimte en daar stond Mervyn King. Hij vertelde me welke baan ik moest nemen en jawel. Het kon niet meer mis. Waar het aan ligt? Het zal niet aan de baan liggen, want daar hebben al zoveel mensen op gespeeld. Het moet aan mij liggen, dat begrijp ik heus wel."

De 46-jarige Van der Voort had voor de eerste twee sets een comeback nodig. Hunt kwam in het eerste bedrijf op 1-2 in legs en daarna zelfs op 0-2, maar beide sets gingen met 3-2 alsnog naar Van der Voort. In de derde set pakte de Nederlander drie legs op rij.

'Was van alle kanten helemaal niks'

Van der Voort vond het onbegrijpelijk dat hij tijdens het ingooien veel beter stond te spelen dan toen hij het podium op kwam. "Ik dacht echt: wat er ook gebeurt, er is niemand die vandaag van mij kan winnen", vervolgde hij.

"Maar het was van alle kanten helemaal niks. Dit is waarschijnlijk de slechtste overwinning die ik ooit heb geboekt. Dat is top, want ik weet nu in ieder geval dat er een hoop werk aan de winkel is en dat het niet slechter kan gaan."

Voor een plek in de vierde ronde speelt Van der Voort tegen James Wade, de nummer vier van de wereldranglijst. Vorig jaar verloor de Nederlander op het WK in de vierde ronde van Daryl Gurney.