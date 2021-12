LeBron James heeft dinsdagavond (lokale tijd) een blessure overgehouden aan de wedstrijd van zijn ploeg Los Angeles Lakers tegen Phoenix Suns (108-90-verlies) in de NBA. De Lakers zullen het waarschijnlijk een periode zonder hun sterspeler moeten stellen.

De 37-jarige James leek door zijn enkel te gaan en schreeuwde het - rollend over de vloer - uit van de pijn. Niettemin speelde de vedette nog een tijdje verder, maar in de slotfase bleef hij wel aan de kant. Het is nog niet bekend hoelang James is uitgeschakeld. De ploeg uit LA mist ook al de aan de knie geblesseerde topschutter Anthony Davis.

Met 34 punten was James nog wel de beste schutter aan de kant van de Lakers, die vrijwel de hele wedstrijd achter de feiten aan liepen. Phoenix Suns had het volledige duel het initiatief en boekte de 25e zege in 30 wedstrijden.

De Suns beleven daarmee hun beste seizoensstart ooit en leiden dan ook in de stand van de westelijke divisie (Western Conference). Devin Booker noteerde 24 punten en 9 rebounds voor de Suns, Deandre Ayton kwam tot 19 punten en 11 rebounds.