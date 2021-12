De gehavende Los Angeles Lakers hebben maandag (lokale tijd) in de NBA kansloos van Phoenix Suns verloren: 90-108. Het goede nieuws voor de Lakers is dat de enkelblessure die sterspeler LeBron James opliep niet ernstig is.

De 37-jarige James ging in het derde kwart door zijn linkerenkel toen hij op de voet van Suns-speler Jae Crowder landde. De forward leek daarna niet helemaal soepel meer te bewegen, maar speelde wel door en werd met 34 punten topscorer van de Lakers.

"Ik zal klaar zijn voor de volgende wedstrijd", zei James na het duel in Los Angeles. Dat is een opluchting voor de Lakers, die al flink wat spelers missen. Zo ligt vedette Anthony Davis er zeker een maand uit door een knieblessure.

De Lakers liepen tegen de Suns vrijwel de hele wedstrijd achter de feiten aan. Phoenix had het volledige duel het initiatief en boekte de 25e zege in 30 wedstrijden.

De Suns beleven daarmee hun beste seizoensstart ooit en leiden dan ook in de Western Conference. Devin Booker noteerde 24 punten en 9 rebounds voor de Suns, Deandre Ayton kwam tot 19 punten en 11 rebounds.