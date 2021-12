Ranomi Kromowidjojo heeft op de slotdag van de WK kortebaan in Abu Dhabi zilver veroverd op de 50 meter vrije slag. De Groningse, die binnenkort een besluit neemt over haar zwemtoekomst, werd verslagen door haar eeuwige rivaal Sarah Sjöström. Eerder op de dag loodste ze de estafettezwemsters naar brons op de 4x50 meter vrije slag.

De 31-jarige Kromowidjojo tikte in Abu Dhabi aan in 23,31 seconden, waarmee ze ruim twee tiende van een seconde langzamer was dan Sjöström (23,08).

Bij de vorige drie WK's had Kromowidjojo nog goud gepakt op de 50 meter vrije slag. De drievoudig olympisch kampioene prolongeerde zondag wel haar wereldtitel op de 50 meter vlinderslag.

'Kromo' zwom dinsdag mogelijk haar laatste race. Het boegbeeld van de Nederlandse zwemploeg gaat tijdens de feestdagen nadenken over haar toekomst. De kans is aanwezig dat Kromowidjojo net als Femke Heemskerk en haar vriend Ferry Weertman een punt achter haar carrière zet.

Met de zilveren medaille van Kromowidjojo besluit Nederland de WK kortebaan met acht medailles. Kromowidjojo (goud op de 50 vlinder) en Arno Kamminga (zilver op de 200 school) zorgden eerder voor het individuele succes.

De estafettezwemsters veroverden brons op de 4x50 meter vrije slag. Foto: Getty Images

Estafettezwemsters pakken brons dankzij Kromowidjojo

Met de estafettezwemsters was Kromowidjojo eerder op de dag ook van doorslaggevende waarde. De Groningse bezorgde Nederland met een indrukwekkende eindsprint brons op de 4x50 meter vrije slag.

Op het moment dat Kromowidjojo Kira Toussaint afloste, lag Nederland op de zevende plaats. De tweevoudig olympisch kampioen van 2012 passeerde vervolgens vier zwemsters, waardoor Oranje toch nog derde werd.

Het goud ging naar de Amerikaanse formatie met Abbey Weitzeil, Claire Curzan, Katharine Berkoff en Kate Douglass in 1.34,22. Zweden, met Sarah Sjöström als kopvrouw, pakte zilver in 1.34,54. Kim Busch, Maaike de Waard, Toussaint en Kromowidjojo klokten 1.34,89. Nederland had zich als tweede geplaatst voor de finale.

De Amerikaanse vrouwen op het podium in Abu Dhabi. De Amerikaanse vrouwen op het podium in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

Pijnenburg komt niet in buurt van medaille

Op de 100 meter vrij kon Stan Pijnenburg zich dinsdag niet mengen in de strijd om de medailles. De 25-jarige Brabander tikte in de finale als laatste aan in 47,07 seconden. Daarmee bleef Pijnenburg ruim boven zijn Nederlands record van 46,38 en ook boven de tijd waarmee hij zich had geplaatst voor de finale (46,60).

De 23-jarige Italiaan Alessandro Miressi won het koningsnummer in 45,57. Het zilver ging naar de Amerikaan Ryan Held (45,63), Joshua Liendo Edwards uit Canada pakte brons (45,82).

Op de 1.500 meter vrije slag won de Duitser Florian Wellbrock het goud in een wereldrecord: 14.06,88. De olympisch kampioen van Tokio in het open water dook ruim een seconde onder het zes jaar oude wereldrecord van de Italiaan Gregorio Paltrinieri (14.08,06).