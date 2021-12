De Spaanse rugbyinternational Kawa Leauma, die zaterdag in Amsterdam tegen het Nederlands team speelde, is maandag overleden, zo meldt de Spaanse rugbybond dinsdag. De 32-jarige Leauma raakte in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond bij een val van een dakterras in Leiden en daar is hij aan bezweken.

De Spaanse ploeg won zaterdag met overmacht van Oranje. Het werd 52-7 in Amsterdam, waarna zowel Spaanse als Nederlandse spelers naar Leiden gingen om wat te drinken in een bedrijfspand, dat door een sponsor van rugbyclub DIOK ter beschikking was gesteld.

"Het slachtoffer is letterlijk van het dakterras afgelopen en naar beneden gevallen', zei DIOK-woordvoerder Welmoet Lugt eerder tegen Sleutelstad.

Naar verluidt viel Leauma zo'n acht meter naar beneden. Hij werd vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd en geopereerd. Maandagavond overleed Leauma.

'Rust zacht Kawa'

De Spaanse bond is aangeslagen door het overlijden van Leauma. "Rust zacht Kawa", schrijven ze op sociale media. De vrouw van Leauma is onderweg naar Nederland.

Ook de Nederlandse rugbybond reageert bedroefd op het overlijden van Leauma. "We zijn ontdaan en betreuren dit ongeval ten zeerste. We doen er samen met de Spaanse rugbybond alles aan om Kawa’s familie en naasten zo goed mogelijk te steunen bij dit grote verlies."