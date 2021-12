Karolína Muchová heeft zich dinsdag afgemeld voor de Australian Open. De nummer 32 van de wereld, die begin dit jaar nog de halve finales bereikte op het Grand Slam-toernooi in Melbourne, kampt met een buikspierblessure.

De 25-jarige Muchová verraste op de Australian Open van 2021 door onder anderen landgenote Karolína Plísková en nummer één van de wereld Ashleigh Barty te verslaan.

In de halve finales moest de Tsjechische het afleggen tegen de Amerikaanse Jennifer Brady, die vervolgens de eindstrijd verloor van de Japanse Naomi Osaka.

Muchová bereikte op Roland Garros de derde ronde en op Wimbledon de kwartfinales. Op de US Open werd ze direct uitgeschakeld, waarna ze in september door blessureleed een punt zette achter haar tennisseizoen.

Nog veel meer afmeldingen voor Australian Open

Muchová is niet de eerste grote naam die zich afmeldt voor de Australian Open. Brady en Plísková zeiden al eerder af, evenals Serena Williams en voormalig Wimbledon-winnares Bianca Andreescu.

Bij de mannen ontbreekt Roger Federer door een blessure, terwijl van Rafael Nadal deelname onzeker is. De Spanjaard, die de Australian Open in 2009 won, maakte onlangs zijn rentree, maar is fysiek nog niet de oude.

Zowel bij de vrouwen als bij de mannen geldt dat alleen spelers die zijn gevaccineerd tegen COVID-19 mogen meedoen aan het toernooi, dat op 17 januari begint. Achter de naam van negenvoudig winnaar Novak Djokovic staat ook nog een vraagteken. De Servische nummer één van de wereld is fel tegen de vaccinatieplicht bij het toernooi in Melbourne en overweegt niet te komen.