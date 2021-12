Bram van Bokhoven stopt als bondscoach van de Nederlandse turnmannen, zo heeft turnbond KNGU dinsdag bekendgemaakt. Hij gaat per 1 februari aan de slag als prestatiemanager bij NOC*NSF.

Van Bokhoven was sinds 2001 in dienst van de KNGU, waar hij begon als coach van individuele atleten. Van 2006 tot 2012 was hij bondscoach van de mannen en sinds 2016 bekleedde hij die functie opnieuw.

Onder leiding van Van Bokhoven vonden de turnmannen aansluiting bij de wereldtop met als hoogtepunt de achtste plaats van de ploeg bij de WK 2018 in Doha.

De 43-jarige Van Bokhoven is blij met zijn overgang naar NOC*NSF, al kijkt hij terug op een mooie periode bij de turnbond. "Ik heb me de afgelopen twintig jaar met ziel en zaligheid ingezet voor de turnsport, in de zaal en daarbuiten. Ik ben alle sporters en collega's enorm dankbaar voor wat we hebben meegemaakt en bereikt", aldus Van Bokhoven in een persbericht van de bond.

Bram van Bokhoven met de Nederlandse turnmannen tijdens de WK 2018 in Doha. Bram van Bokhoven met de Nederlandse turnmannen tijdens de WK 2018 in Doha. Foto: ANP

'NOC*NSF krijgt een bevlogen topsportcollega'

De turnbond heeft nog geen opvolger voor Van Bokhoven, maar gaat wel meteen op zoek. Mark Meijer, technisch directeur van de KNGU, noemt het vertrek van de bondscoach een gemis voor de turnsport in Nederland.

"Het belang van de sport en zijn sporters staan bij Bram altijd voorop. De overstap naar NOC*NSF als prestatiemanager is hem enorm gegund. NOC*NSF krijgt er een hele bevlogen en kundige topsportcollega bij", aldus Meijer.

Van Bokhoven gaat bij NOC*NSF werken in een team van prestatiemanagers, het zogeheten High Performance Team.