De Nederlandse estafettezwemsters hebben dinsdag op de slotdag van de WK kortebaan de finale op de 4x50 meter vrije slag én de 4x100 meter wisselslag bereikt. De mannen plaatsten zich in Abu Dhabi eveneens voor de eindstrijd op dat laatste nummer.

De vrouwenploeg, bestaande uit Kim Busch, Marrit Steenbergen, Tessa Giele en Maaike de Waard, plaatste zich met de tweede tijd voor de finale op de 4x50 vrij. Het viertal hoefde alleen de Verenigde Staten voor zich te dulden (1.35,88 om 1.36,27).

Het Nederlands record op dit estafettenummer staat sinds 2020 op 1.32,50, toen Ranomi Kromowidjojo en de gestopte Femke Heemskerk meededen. In de WK-finale zullen Kromowidjojo en Kira Toussaint de plekken van Steenbergen en Giele innemen.

In dezelfde formatie als op de 4x50 vrij plaatsten de estafettezwemsters zich voor de finale op de 4x100 meter wisselslag. De zesde plek (met een tijd van 3.56,68) was voldoende om later vandaag om de medailles te mogen strijden. In die finale blijft de formatie Busch, Steenbergen, Giele en De Waard wel intact.

De estafettemannen volgden het goede voorbeeld van de vrouwen. Kenzo Simons, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Luc Kroon noteerden in de series met 3.27,26 de vijfde tijd en plaatsten zich voor de finale. Rusland was de sterkste van het veld: 3.25,01. Stan Pijnenburg neemt in de eindstrijd de plek in van Simons.

Op de slotdag van de WK zijn er ook op individuele nummers finales met Nederlanders. Kromowidjojo verdedigt haar titel op de 50 meter vrije slag, Kamminga zwemt de finale van de 50 meter schoolslag en Pijnenburg de eindstrijd van de 100 vrij. De finales gaan om 15.00 uur (Nederlandse tijd) van start.