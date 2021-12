Steve Kerr is maandag officieel aangesteld als hoofdcoach van de Amerikaanse basketbalploeg. De Amerikaan is de opvolger van Gregg Popovich, die het sterrenteam afgelopen zomer in Tokio naar olympisch goud leidde.

De 56-jarige Kerr was in de Japanse hoofdstad de assistent van de 72-jarige Popovich en gold als de topkandidaat om hem op te volgen. Zijn belangrijkste taak wordt 'Team USA' ook op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs een gouden plak bezorgen.

Met Kerr stelt de Amerikaanse basketbalbond opnieuw een coach met een staat van dienst in de NBA aan. Hij veroverde als speler maar liefst vijf titels op het hoogste niveau en voegde er daar als coach van Golden State Warriors nog drie (2015, 2017 en 2018) aan toe. Hij is nog altijd coach van de Warriors.

In zijn spelersloopbaan maakte Kerr tussen 1993 en 1998 deel uit van het legendarische sterrenensemble van Chicago Bulls, als ploeggenoot van onder anderen Michael Jordan en Scottie Pippen. De pointguard werd drie keer kampioen met de Bulls en veroverde daarna nog twee titels met San Antonio Spurs, dat door Popovich werd geleid.

"Het coachen van de nationale basketbalploeg brengt een geweldige verantwoordelijkheid met zich mee", zegt Kerr over zijn aanstelling als bondscoach. "Het is belangrijk dat het team en de coaches betrokkenheid tonen. Onze doelstelling is natuurlijk prijzen pakken en het land trots maken."

De basketbalploeg van de Verenigde Staten is op grote toernooien, zoals de Olympische Spelen, altijd de torenhoge favoriet voor het goud. In Tokio werd voor de vierde keer op rij de olympische titel veroverd, na brons in 2004.