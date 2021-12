Reinier Paping, winnaar van de legendarische Elfstedentocht van 1963, is op negentigjarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie maandag laten weten aan de NOS. Hij stierf na een kort ziekbed.

Paping won op 18 januari 1963 op 31-jarige leeftijd de zwaarste editie ooit van de Elfstedentocht. Bij de start was het 18 graden onder nul, met een ijskoude oostelijke wind. De tocht ging de boeken is als de 'Hel van 1963'

Hoewel Paping met zijn overwinning eeuwige roem vergaarde, werd hij er niet rijk van. Hij hield er slechts twee jaarkaarten voor de ijsbaan van Deventer en een zilveren sigarettendoos aan over. Na zijn carrière begon hij een sportzaak in Zwolle.

Paping was na het overlijden van Jan van der Hoorn (in 2017) de oudste nog levende Elfstedentocht-winnaar. Na de editie van 1963 bleek alleen in 1985, 1986 en 1997 het ijs nog sterk genoeg om het evenement te organiseren.

287 Terugkijken: Reinier Paping wint historische Elfstedentocht van 1963

Paping hoorde niet bij favorieten voor de zege

De in Dedemsvaart geboren schaatser finishte de tocht na 10 uur en 59 minuten. De voorsprong op zijn eerste achtervolger Jan Uitham bedroeg aan de finish in Leeuwarden liefst 22 minuten.

Paping, die vooraf nauwelijks behoorde tot het rijtje van kanshebbers, zou later zeggen zoiets nooit meer te hebben meegemaakt. Naarmate de rit vorderde werd het ijs slechter en ontnam de sneeuw het zicht van de deelnemers.

Meerdere keren vroeg Paping aan een toeschouwer hoever het nog was. "Soms was het nog 6 kilometer, dan ineens weer 8", vertelde hij daar later over.

In 2013, vijftig jaar na de barre tocht, werd ter herinnering een speciale postzegel uitgebracht met daarop de beeltenis van Paping. Ook verscheen er de speelfilm De Hel van '63, die gebaseerd is op de door Paping gewonnen editie.