Ranomi Kromowidjojo heeft zich maandag bij de WK kortebaan met de derde tijd geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. De 31-jarige zwemster gaat dinsdag in Abu Dhabi voor haar vijfde wereldtitel op dit onderdeel in een 25 meterbad.

Kromowidjojo kwam in haar halve finale van de 50 vrij tot een tijd van 23,54. Daarmee was ze 0,24 seconden langzamer dan de Zweedse Sarah Sjöström, die het snelste was (23,30). De Poolse Katarzyna Wasick (23,41) was ook rapper dan 'Kromo'.

Kim Busch noteerde de vijftiende tijd (24,43) en bleef bijna een halve seconde verwijderd van een finaleplek.

Kromowidjojo is al meer dan een decennium onklopbaar op de 50 vrij bij de WK kortebaan. Ze won goud in 2010, 2014, 2016 en 2018. In 2012 deed ze niet mee aan het toernooi.

De olympisch kampioene van 2012 op de 50 vrij (langebaan) veroverde deze WK al goud op de 50 meter vlinderslag en met de gemengde estafetteploeg op de 4x50 meter wisselslag. Er was zilver op de 4x50 meter vrij en brons op de 4x50 meter wisselslag.

Maaike de Waard kwam dertien honderdsten tekort voor een medaille op de 50 meter rugslag. Maaike de Waard kwam dertien honderdsten tekort voor een medaille op de 50 meter rugslag. Foto: ANP

De Waard vijfde in finale 50 rug

Er stonden maandag op de voorlaatste avondsessie van de WK in Abu Dhabi twee Nederlandse zwemmers in een finale. Maaike de Waard (25,99) eindigde als vijfde in de eindstrijd van de 50 meter rugslag.

Margaret MacNeil pakte het goud in een wereldrecord (25,27). De Canadese pakte de toptijd af van Kira Toussaint (25,60), die zich zondag niet wist te plaatsen voor de eindstrijd. Het zilver ging ook naar Canada (Kylie Masse in 25,62) en de Zweedse Louise Hansson pakte brons in 25,86.

Nyls Korstanje werd zesde in de in finale van de 50 meter vlinderslag. Met een tijd van 22,39 kwam de 22-jarige Nederlander bijna vier tienden tekort voor het podium. De wereldtitel ging naar de 41-jarige Braziliaan Nicholas Santos: 21,93.

Stan Pijnenburg plaatste zich met de zevende tijd (46,60) voor de finale van de 100 meter vrije slag. Arno Kamminga kwalificeerde zich op de 50 meter schoolslag met 26,21 als gedeeld zevende voor de finale.

Tessa Giele bleef steken in de halve finales van de 100 meter vlinderslag. De negentienjarige zwemster tikte aan in 56,88, aanzienlijk sneller dan het persoonlijk record dat ze 's ochtends in de series had gezwommen (57,24). Giele eindigde daarmee als twaalfde in het veld van zestien zwemsters.